Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай уверен, что каждый украинец хочет видеть поднятие украинского флага над городами Луганской области, ведь это будет свидетельствовать об одном – победе над российскими оккупантами. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона, передает 24 канал.

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Разрушенные города и рекордные обстрелы

По словам Гайдая, после деоккупации Луганщины речь будет идти не о развитии, а о восстановлении. русские оккупанты равняли с землей все, что становилось на их пути, в руины превратились целые города.

Я видел своими глазами, что русская армия сделала с нашими городами. Некоторые настолько уничтожены, что нужно восстанавливать их "с нуля". Я готов к этому и как только мы приступим к деоккупации, у нас уже есть планы, ведутся определенные переговоры,

– сказал Гайдай.

Он добавил, что самым трудным шагом будет разминирование территорий. Кроме того, Луганщина взяла на себя рекордное количество боеприпасов, которого еще не было ни в одной войне.

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