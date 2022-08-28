Какая ситуация в Луганской области: данные Гайдая

В то же время наши военные дают достойный отпор российским оккупантам. В частности, вчера, 27 августа, по шести направлениям россияне отступили. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, противник не прекращает массированный обстрел населенных пунктов и укреплений украинских военных на границе Луганской и Донецкой областей. Атаки продолжаются каждый день, местные жители остаются под постоянными обстрелами.

Главные усилия противник сосредоточил на Бахмутском направлении. Противник пытается прорваться туда из нескольких городов и сел Луганщины.

Вчера россияне хотели пробить оборону ВСУ в шести разных местах. Дважды организовывали штурм при поддержке авиации. Впрочем, нашим военным удалось остановить каждое из этих наступлений и отбросить врага,

– говорится в сообщении.

Гайдай также добавил, что сейчас информацию о потерях уточняют, и сообщат через несколько часов.



Какая ситуация в Луганской области / Фото из телеграма Сергея Гайдая



Оккупанты не прекращают обстрелов на Луганщине / Фото из телеграма Сергея Гайдая

В общей сложности самолеты российских захватчиков нанесли авиаудары вблизи четырех населенных пунктов.

Только за ночь россияне совершили 17 артиллерийских обстрелов. В пяти из этих случаев они использовали установки залпового огня. А еще 4 раза к атакам присоединялись танки.

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