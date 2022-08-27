Своїми міркуваннями щодо цього поділився ведучий 24 каналу Олексій Печій. Що потрібно ЗСУ для контрнаступу і як восени зміниться ситуація на фронті – читайте далі.

Зверніть увагу Життя після великої війни: яке майбутнє чекає на Україну та кровожерливу росію

Посилення атак на Донбасі як доказ страху росіян перед контрнаступом

Україна впритул наближається до вирішального періоду в цій війні, який припадає на осінь. Адже ЗСУ за останній місяці активно знищували ворожі склади з боєприпасами та військову техніку, готуючи сприятливі умови до контрнаступу. Ця теза за останню добу активно обговорювалася не лише в Україні, але і серед наших партнерів. І всі сходяться на думці, що ЗСУ своє завдання виконали і тепер для успішного контрнаступу потрібна потужна підтримка партнерів важким озброєнням. Мовляв, Збройні Сили вже значно послабили військовий потенціал росії, отже найближчим часом найсприятливіший період для контрнаступу. Однак західні ЗМІ все одно зазначають, що українські Збройні Сили знаходяться перед складним питанням – як повернути окуповані території з мінімальними втратами?

Почнемо з останніх новин з фронту, які не можуть не тішити, адже рашисти сильно панікують і намагаються збити з пантелику наших захисників. Однак ЗСУ спокійно продовжують демілітаризацію окупантів. Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росія посилила вогневий вплив на Сході України, щоправда він так і не призводить до якихось успіхів на фронті.

І таке посилення ворожої активності саме на Донбасі має своє пояснення. Особливо на тлі попередніх заяв Шойгу про те, що нібито росіяни навпаки сповільнили свої атаки, як "жест доброї волі". Та попри те росіяни на Сході не можуть просунутися вперед вже кілька тижнів, тому і посилення обстрілів не дає результатів. Тут ще варто згадати той факт, що окупанти 2 тижні тому навпаки перекидали свої підрозділи з Донбасу та Харківщини на Південь. Тож, говорити про масовану атаку не доводиться.

Тоді навіщо росіяни посилили обстріли? У британській розвідці впевнені, що росія робить це з метою відтягування туди додаткових українських сил на тлі повідомлень про плани України щодо контрнаступу. Тобто, окупанти реально бояться контрнаступу ЗСУ на Півдні, а тому намагаються продемонструвати велику присутність на Сході, аби розпорошити українські сили. І оце перший момент, на який варто звернути увагу.

Другий момент полягає в тому, що росіяни постійно перебувають біля українських кордонів з боку білорусі і брязкають зброєю. Так, напередодні моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що в білоруській армії знову продовжили термін військових навчань на кордоні з Україною. Загалом ці навчання продовжують вже протягом 18 тижнів. Хоч експерти запевняють, що білоруська армія готова лише до оборони, нашим силам все одно доводиться відволікатися на ймовірну загрозу.

Удари ЗСУ по складах – не найбільша проблема росіян

Однак таке відтягування наших сил на себе російські війська роблять саме тому, що розуміють небезпеку великого наступу. Адже глибоко в тилу наші ЗСУ активно нищать їхню техніку та боєприпаси. Напередодні у Херсоні тактична авіація України уразила засоби ворожої протиповітряної оборони, а також скупчення ворожої живої сили і техніки в Новопетрівці й Ольгиному. До списку мостів, які тепер не придатні для перекидання важкої техніки окупанта додається і Дар’ївський міст через річку Інгулець, що ще більше ускладнює пересування ворога.

Втім, точні ураження на окупованій частині Півдня України тепер для росіян просто квіточки, адже і в Криму активно почали лунати вибухи. І окупантам вже не вдається прикриватися роботою ППО, бо росіяни бояться і тікають з півострова.

Інститут вивчення війни припускає, що росія прямо зараз передислоковує більш дороговартісну військову техніку з Криму до росії після ударів ЗСУ, а також посилює ППО окупованого півострова. Втім, на заміну більш сучасній техніці росіяни перекидають навпаки з росії до Криму наземну військову техніку.

І це ще один доказ того, що у росіян на Півдні величезні втрати і вони готуються до оборони від ймовірного контрнаступу ЗСУ. Однак втрати приховати вже практично неможливо. Так само як і постійну "бавовну" в Криму. Раніше росіяни казали, що це хтось "не там покурив", потім з’явилася легенда про те, що кожен вибух, то робота ППО. Та від 27 серпня окупанти вирішили взагалі засекретити всі вибухи в Криму і не пояснювати росіянам, що насправді відбувається.

Провал підготовки росіян до "референдумів" та проблеми з контингентом ОДКБ в Казахстані

Окрім того, в ГУР Міноборони повідомили, що високоточна зброя у Росії вже на межі, а резервів за деякими типами ракет уже майже немає – зокрема, складна ситуація з "Калібрами", "Іскандерами", "Кинджалами". Відповідно, наша розвідка очікує, що росіяни будуть використовувати інші засоби ураження. Зокрема, окупанти зараз активно використовують "Ураган", "Смерч" – це те, що дозволяє здійснювати обстріл на короткій дистанцій, на 70-80, максимум до 100 кілометрів. Зокрема, саме цими ракетами окупанти зараз кошмарять Миколаїв, Запорізьку область та Харків. Відповідно, варто очікувати, що саме в цих регіонах росіяни будуть намагатися зруйнувати українську інфраструктуру та об'єкти тепломережі перед зимою, щоб нанести психологічний тиск на місцеве населення. А от з високоточними ракетами у росіян ситуація дійсно критична. Тобто, росія вже зазнала значного ослаблення.

Окрім того, українці на окупованих територіях всіма силами доводять окупанту, що вони не хочуть його бачити на своїй землі. Річ у тім, що за даними української розвідки, на окупованих територіях майже завершено підготовку до проведення псевдореферендумів. Мовиться про підготовку "виборчих штабів" та складання "списків виборців". Остаточної дати проведення голосувань ще не визначено.

Попри те в Інституті вивчення війни, запевняють, що всі зібрані дані свідчать про те, що російська влада прагне створити видимість місцевої підтримки та участі перед проведенням "референдумів", щоб представити їх як широко підтримані ініціативи, але стикається з постійними невдачами, що відкладають спроби анексії. Зокрема, українські партизани і внутрішній розкол продовжують становити загрозу російському контролю над окупованими територіями.

І дехто з росіян, яких ще не кинули на війну в Україні, вже розуміють провал війни для окупантів, отже під різними приводами відмовляються воювати. Раніше росія розкидала свій військових контингент по країнах ОДКБ, однак кремль уже вивів майже усіх своїх військових з технікою з Таджикистану та Вірменії. І от тепер прийшла черга Казахстану. Та військові, які там дислокуються, відмовляються повертатись додому, щоб не брати участь у війні проти України.

Зеленський перед вибором – коли іти у контрнаступ

На тлі таких новин, за останню добу одразу кілька посадових осіб та експертів активно заговорили про контрнаступ ЗСУ. Видання The New York Times, посилаючись на різних військових експертів, стверджує, що війна ризикує перетворитися на затяжний конфлікт на виснаження. І такий сценарій для кремля на сьогодні дійсно виграшний, адже наступати далі вони не можуть, але і віддавати території не хочуть. Відповідно, їх повністю влаштовує позиційна війна на виснаження. Більше вони не потягнуть. І саме тому вони так бояться масштабного контрнаступу.

Для України ж ситуація кардинально інша – ЗСУ у більш виграшній позиції сьогодні, а затяжна війна може просто зруйнувати нашу економіку і, з часом, відвернути деяких партнерів. Тому, як пишуть ЗМІ – ця осінь – ідеальне "вікно можливостей".

Низка експертів запевняє, що відправною точкою для контрнаступу стане ще більше послаблення росіян на правому березі Дніпра на Херсонщині. Усі епізоди зі знищення ворожої логістики, складів з боєприпасами та військової техніки, говорять про постійну підготовку ЗСУ до такого сценарію. Західні ЗМІ відзначають, що Зеленський опинився під тиском – коли ж починати контрнаступ? З одного боку не варто поспішати, аби не зробити помилок, які заберуть життя наших героїв, а з іншого – довго чекати теж не можна, бо мовляв, Євросоюз почне крутити носом у питаннях допомоги. Німеччина тому яскравий приклад.

Хоча, в Білому домі 27 серпня заявили, що про останнє не варто перейматися, адже НАТО на сьогодні єдине як ніколи, а тому у будь-якій ситуації підтримка України продовжиться.

росія досягла своєї кульмінації: чи можливо вибити росіян з України до кінця року

Колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес запевняє, що ЗСУ взагалі до кінця року могли б відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого. Однак є одна умова – Захід має постачати зброю в достатніх об’ємах і вчасно. Він запевняє, що росіяни вже досягли своєї кульмінації і далі вже нічого зробити не можуть. Тим паче, що запаси тануть, а відновити їх немає звідки. Тим часом в України ситуація зовсім інша і Захід має пришвидшитися.

Такої ж думки дотримується і радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Однак він у нещодавньому інтерв’ю виданню The Hill натякнув, що останній оголошений пакет допомоги від США на 3 мільярди доларів вже може значно змінити ситуацію і ЗСУ зможуть піти в контрнаступ, коли отримають все, що в нього входить.

І завершує цю серію інформаційних меседжів про можливий контрнаступ та значний перелом у війні повідомлення від ГУР Міноборони України. Там повідомили, що нинішня осінь буде вирішальним періодом у війні, а заплановані Україною заходи будуть успішними й плани ворога вдасться зірвати.

Представник розвідки Вадим Скібіцький запевнив, що мова йде про вересень – жовтень. Мовляв, далі почнеться погана погода, отже війна знову повернеться до фази позиційних боїв. Скібіцький натякає, що взимку росія буде продовжувати бойові дії, аби тримати в напрузі ЗСУ, а також буде по повній використовувати енергетику, як головний важіль тиску і на Україну і на Європу в цілому. Попри те, представник ГУР висловив надію, що ті заходи, які планує Україна, будуть мати успіх, і ЗСУ зірвуть плани росії. Тобто, знову можна прийти до висновку, що в ГУР також розглядають осінь, як "вікно можливостей".

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