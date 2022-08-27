"Це означає боротьбу"
На думку Урмаса Рейнсалу, російсько-українська війна закінчиться тоді, коли її закінчить путін. Він зазначив, що це відбудеться не через дипломатичні відносини чи сентименталізм.
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Ціна агресії – надто висока. І це означає боротьбу. Потрібні сильні та систематичні сигнали, які відчує росія. Озброєння для України, санкції для росії. Партнери мають бути єдині в цьому. Ми маємо досягнути такого рівня, що інтереси політичного групування в рф опиняться під серйозною загрозою,
– зазначив він.
Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал
Посадовець додав, що росія загрожує не лише якійсь конкретній країні, а всій системі європейської безпеки та усьому людству. рф намагається залякувати західних лідерів, щоб вони не надавали Україні необхідне озброєння та допомогу. Однак, на думку Рейнсалу, це не є успішно для неї.
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Також міністр закордонних справ Естонії висловив підтримку Україні. Він наголосив, що Естонія у майбутньому буде рада бачити добре треновані війська України в євроатлантичній родині.
Війна в Україні: останні події
- російські загарбники 24 серпня намагалися наступати на Миколаївку, Піски і Невельське. Та спроби ворога не увінчалися успіхом.
- Після масованих обстрілів Миколаївщини неподалік обласного центру виникла пожежа.
- 24 серпня на Вінниччині українські військові збили ворожий безпілотник. Також українські військові знищили безпілотник російських окупантів типу "Орлан" на Чернігівщині.
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