"Це означає боротьбу"

На думку Урмаса Рейнсалу, російсько-українська війна закінчиться тоді, коли її закінчить путін. Він зазначив, що це відбудеться не через дипломатичні відносини чи сентименталізм.

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Ціна агресії – надто висока. І це означає боротьбу. Потрібні сильні та систематичні сигнали, які відчує росія. Озброєння для України, санкції для росії. Партнери мають бути єдині в цьому. Ми маємо досягнути такого рівня, що інтереси політичного групування в рф опиняться під серйозною загрозою,

– зазначив він.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Посадовець додав, що росія загрожує не лише якійсь конкретній країні, а всій системі європейської безпеки та усьому людству. рф намагається залякувати західних лідерів, щоб вони не надавали Україні необхідне озброєння та допомогу. Однак, на думку Рейнсалу, це не є успішно для неї.

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Також міністр закордонних справ Естонії висловив підтримку Україні. Він наголосив, що Естонія у майбутньому буде рада бачити добре треновані війська України в євроатлантичній родині.

Війна в Україні: останні події

російські загарбники 24 серпня намагалися наступати на Миколаївку, Піски і Невельське. Та спроби ворога не увінчалися успіхом.

Після масованих обстрілів Миколаївщини неподалік обласного центру виникла пожежа.

24 серпня на Вінниччині українські військові збили ворожий безпілотник. Також українські військові знищили безпілотник російських окупантів типу "Орлан" на Чернігівщині.