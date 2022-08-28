Про це 24 каналу розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він також зазначив, що наші вороги дуже полюбляють високі фрази, на кшталт "хоч каміння з неба", тож ЗСУ регулярно влаштовують їм "каміння".

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Сергій Гайдай розповідає, що минулої ночі у Сватовому окупантів спіткала чергова невдача.

Сергій Гайдай очільник Луганської ОВА У Сватовому була база, звідки вже вийшли майже всі війська ворога. На цій аграрній базі, яку росіяни використовували для передислокації, знову щось трапилось – знову "бавовна", досить потужна, бо ще кілька годин тому там тривала заграва.

За словами глави Луганщини, окупанти отримають, все, що хочуть – навіть "парад" на Хрещатику отримали, щоправда з нюансом, резюмує він.

Детальніше про новини з фронту на Луганщині у розмові із Сергієм Гайдаєм: дивіться відео

Що відомо про знищення ворога на Луганщині

Днями, у тимчасово окупованій Кадіївці Луганської області трапилась "бавовна", яка перетворила 200 росіян на хороших. Сергій Гайдай розповів, що це були ворожі війська вдв.

Журналіст Андрій Цаплієнко розповів, що загарбників знищили у готелі. Окупанти облаштувалися там після того, як у липні знищили їхнє попереднє місце дислокації – біля стадіону