"Бавовна" у Кадіївку навідувалася вже не раз. Однак цього разу вона "мінуснула" аж приблизно 200 загарбників. Новину повідомив Сергій Гайдай – голова Луганської ОВА.

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Знову почуті молитви росіян про "хоч каміння з неба"… ну от ….. прилетіло, та так, що аж 200 по 200 російських вдвшників,

– заявив Гайдай.

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Журналіст Андрій Цаплієнко розповів, що загарбників знищили у готелі. Окупанти облаштувалися там після того, як у липні знищили їхнє попереднє місце дислокації – біля стадіону.

Загальні втрати ворога

Кількість "двохсотих" росіян зростає щодня. Герої ЗСУ завдають ворогу колосальних втрат на усіх напрямках. Станом на 26 серпня Генштаб ЗСУ заявив, що вдалося ліквідувати вже 46 250 окупантів. Лише упродовж доби на концерт до кобзона відправили 400 "двохсотих".

Також знищили:

танків – 1 936 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 251 (+6) одиниць;

артилерійських систем – 1 040 (+3) одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 272 одиниці;

засобів ППО – 148 одиниць;

літаків – 234 одиниці.

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