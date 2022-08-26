Є вагомі докази так вважати

Про це розповіла гендиректорка Центру оборонних стратегій Аліна Фролова під час брифінгу. За її словами, на півострові відновили інфраструктуру для підтримки функціонування зброї.

Увага Трасс заявила про готовність застосувати ядерну зброю на посаді прем'єра

Крім того, росіяни створили там спецпідрозділ для обслуговування відповідних військових об'єктів.

Щодо потенційного розміщення там тактичної ядерної зброї, чому такі побоювання є? Тому що в Криму відновлено інфраструктуру, яка підтримує функціонування такої зброї. І навіть створено спеціальний підрозділ у російській армії, який має займатися обслуговуванням таких військових об'єктів на території Криму.

– наголосила Фролова.

У Центрі оборонних стратегій наголосили, що це є "страшенною небезпекою не лише для Європи, а й для багатьох країн".

Важливо! Ще на початку повномасштабного вторгнення Борис Джонсон рішуче наголосив: якщо росія спробує застосувати зброю масового ураження, Велика Британія залишає за собою право завдання превентивного удару по території росії. Тепер кандидатка на пост прем'єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс теж заявила про готовність застосувати ядерну зброю у випадку загрози.

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