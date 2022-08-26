Есть веские доказательства так считать
Об этом рассказала гендиректор Центра оборонных стратегий Алина Фролова. По ее словам, на полуострове восстановили инфраструктуру для поддержки функционирования оружия.
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Кроме того, россияне создали там спецподразделение для обслуживания соответствующих военных объектов.
Что касается потенциального размещения там тактического ядерного оружия, то почему такие опасения есть? Потому что в Крыму восстановлена инфраструктура, поддерживающая функционирование такого оружия. И даже создано специальное подразделение в российской армии, которое должно заниматься обслуживанием таких военных объектов на территории Крыма.
– подчеркнула Фролова.
Но объяснила, что это "страшная опасность не только для Европы, но и для многих стран".
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