Як повідомили у Генштабі ЗСУ, станом на 26 серпня знищено 46 250 загарбників. Відразу ж обмовимося, що ці цифри втрат ворога є приблизними, адже у зонах ведення активних бойових дій робити підрахунки вкрай складно.

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Втрати техніки ворога

Від початку повномасштабного вторгнення у ворога стало не лише менше живої сили. окупанти також залишилися без тисяч одиниць техніки.

танків – 1 936 (+7) одиниць;

бойових броньованих машин – 4 251 (+6) одиниць;

артилерійських систем – 1 040 (+3) одиниць;

реактивних систем залпового вогню – 272 одиниці;

засобів ППО – 148 одиниць;

літаків – 234 одиниці;

гелікоптерів – 202 одиниці

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 834 (+6) одиниць;

крилатих ракет – 196 одиниць;

кораблів та катерів – 15 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 162 (+2) одиниць;

спеціальної техніки – 99 одиниць.



Актуальні втрати ворога станом на 26 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

У Генштабі ЗСУ повідомили, що найбільше втрат ворог зазнав на Донецькому напрямку. Нагадаємо, що там зараз якраз ведуться активні бойові дії, адже росіяни не полишають спроб вийти на адміністративні межі.

Активні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, на Краматорському напрямку упродовж минулої доби ворог не припиняв обстріли. Їх фіксували як по позиціях наших військових, так і по цивільній інфраструктурі. А потрапили під вогонь райони Івано-Дар'ївки, Серебрянки, Тетянівки, Григорівки, Званівки, а також Роздолівки. По них били з артилерії.

На Бахмутському напрямку також було неспокійно. окупанти обстрілювали райони Бахмута, Бахмутського, Веселої Долини, Майорська, Зайцевого, Соледара, Білогорівки, Яковлівки. А от наступальні дії, хоч і безрезультатні, спостерігалися поблизу Соледара, Бахмута та Кодеми.

Авдіївський напрямок обстрілювали з танків, ствольної та реактивної артилерії. Під ворожі атаки потрапили райони Невельського, Водяного, Нетайлового, Красногорівки, Новобахмутівки, Нью-Йорка, Залізного, а також Опитного.

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