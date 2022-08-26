Как сообщили в Генштабе ВСУ, по состоянию на 26 августа уничтожены 46 250 захватчиков. Сразу же оговоримся, что эти цифры потерь врага приблизительны, ведь в зонах ведения активных боевых действий делать подсчеты крайне сложно.

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Потери техники врага

С начала полномасштабного вторжения у врага стало не только меньше живой силы. оккупанты также остались без тысяч единиц техники.

танков – 1 936 (+7) единиц;

боевых бронированных машин – 4 251 (+6) единиц;

артиллерийских систем – 1 040 (+3) единиц;

реактивных систем залпового огня – 272 единицы;

средств ПВО – 148 единиц;

самолетов – 234 единицы;

вертолетов – 202 единицы

БпЛА оперативно-тактического уровня – 834 (+6) единиц;

крылатых ракет – 196 единиц;

кораблей и катеров – 15 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 3 162 (+2) единиц;

специальной техники – 99 единиц.

Актуальные потери врага по состоянию на 26 августа / инфографика Генштаба ВСУ

В Генштабе ВСУ сообщили, что больше всего потерь враг понес на Донецком направлении. Напомним, что там сейчас как раз ведутся активные боевые действия, ведь россияне не оставляют попыток выйти на административные границы области.

Активные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях

Как отмечают в Генштабе ВСУ, на Краматорском направлении за прошедшие сутки враг не прекращал обстрелы. Их фиксировали как по позициям наших военных, так и по гражданской инфраструктуре. А попали под огонь районы Ивано-Дарьевки, Серебрянки, Татьяновки, Григоровки, Звановки, а также Раздолевки. По ним били из артиллерии.

На Бахмутском направлении также было неспокойно. оккупанты обстреливали районы Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Майорска, Зайцево, Соледара, Белогоровки, Яковлевки. А вот наступательные действия, хоть и безрезультатные, наблюдались вблизи Соледара, Бахмута и Кодемы.

Авдеевское направление обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии. Под вражеские атаки попали районы Невельского, Водяного, Нетайлового, Красногоровки, Новобахмутовки, Нью-Йорка, Железного, а также Опросного.

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