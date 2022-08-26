Войска страны-агрессорки ежедневно несет потери. Но это не останавливает оккупантов перед попытками идти вперед. В то же время следует отметить, что ВСУ не только сдерживают врага, но и заставляют его отступать, буквально сбегая с поля боя.

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В Донецкой области самая сложная ситуация

Не устаем напоминать о том, что оккупанты стремятся выйти на административные границы Донецкой области. Для этого враг регулярно совершает наступательные действия, чтобы как-нибудь продвинуться, но это ему не удается.

Так, на Донецком направлении не утихают штурмовые и наступательные действия со стороны оккупантов. Свои усилия захватчики сосредоточили как на Бахмутовском, так и на Авдеевском направлениях.

Краматорское направление. На нем наблюдались обстрелы позиции наших военных, а также гражданской инфраструктуры. Из артиллерии открывали огонь вблизи Ивано-Дарьевки, Серебрянки, Татьяновки, Григоровки, Звановки, а также Раздолевки.

Беспокойно было и на Бахмутском направлении. Огонь враг открывал по районам Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Майорска, Зайцева, Соледара, Белогоровки, а также Яковлевки. Зафиксированы также наступательные бои вблизи Соледара, Бахмута и Кодемы. Но все они безуспешны.

Обстреливали враги из танков, ствольной и реактивной артиллерии и на Авдеевском направлении. Там под огонь попали районы Невельского, Водяного, Нетайлового, Красногоровки, Новобахмутовки, Нью-Йорка, Железного и Опросного.

Славянское направление. Там зафиксированы за минувшие сутки бои, которые враг вел, чтобы удержаться на позициях, занятых ранее. Более того, захватчики делали все возможное для того, чтобы наши военные не могли продвинуться вперед. Кроме того, из танков, ствольной и реактивной артиллерии враги били неподалеку от Норцовки, Дмитровки, Долины, Мазановки, а также Богородичного.

Обстрелы на Юге не утихают

Беспокойно было и на Новопавловском направлении. Там вражеские подразделения атаковали вблизи Павловки, Новомихайловки, Пречистовки, Угледара, Владимировки, Великой Новоселки. По этим населенным пунктам избивали как из танков, так и из разных типов артиллерии.

Что касается Запорожского направления, то там тоже не обошлось без обстрелов из всего имеющегося у врага оружия. Огонь открывали неподалеку от Великомихайловки, Гуляйпольского, Малиновки, Белогорья, Дорожнянки, Волшебного, Орехова, Малой Токмачки, Шевченко, Времовки, Щербаков, Новоселки, Полтавки, а также Новополя.

Сдерживать и не допускать продвижения ВСУ оккупанты пытаются на Южнобужском направлении. Кроме того, захватчики делают все возможное, чтобы восполнять потери. В то же время не обошлось и без обстрелов районов Николаева, Александровки и еще двадцати населенных пунктов. Захватчики избивали как по гражданской, так и по военной инфраструктуре.

Что касается Харьковского направления, то его оккупанты также обстреливают. Во вражеский огонь попали районы Харькова, Сосновки, Дементиевки, Слатиного, Борщевой, Победы, Русских Тишек, Рубежного, Лебяжьего, Мосьпанового, Гусаровки. Кроме того, захватчики используют БПЛА, чтобы проводить воздушную разведку. Беспилотники также помогают захватчикам корректировать артиллерийский огонь.

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