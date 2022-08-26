Військо країни-агресорки щоденно зазнає втрат. Але це не зупиняє окупантів перед спробами йти вперед. Водночас слід зауважити, що ЗСУ не лише стримують ворога, а й змушують його відступати, буквально втікаючи з поля бою.

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На Донеччині найскладніша ситуація

Не втомлюємося нагадувати про те, що окупанти прагнуть вийти на адміністративні межі Донецької області. Задля цього ворог регулярно здійснює наступальні дії, щоб бодай якось просунутись, але це йому не вдається.

Так, на Донецькому напрямку не вщухають штурмові та наступальні дії з боку окупантів. Свої зусилля загарбники зосередили як на Бахмутівському, так і Авдіївському напрямках.

Краматорський напрямок. На ньому спостерігалися обстріли позицій наших військових, а також цивільної інфраструктури. З артилерії відкривали вогонь поблизу Івано-Дар'ївки, Серебрянки, Тетянівки, Григорівки, Званівки, а також Роздолівки.

Неспокійно було й на Бахмутському напрямку. Вогонь ворог відкривав по районах Бахмута, Бахмутського, Веселої Долини, Майорська, Зайцевого, Соледара, Білогорівки, а також Яковлівки. Зафіксовані були також наступальні бої поблизу Соледара, Бахмута та Кодеми. Але усі вони безуспішні.

Обстрілювали вороги з танків, ствольної та реактивної артилерії і на Авдіївському напрямку. Там під вогонь потрапили райони Невельського, Водяного, Нетайлового, Красногорівки, Новобахмутівки, Нью-Йорка, Залізного й Опитного.

Слов'янський напрямок. Там зафіксовано за минулу добу бої, які ворог вів, щоб утриматися на позиціях, зайнятих раніше. Ба більше, загарбники робили все можливе для того, щоб наші військові не могли просунутися вперед. Крім того, з танків, ствольної й реактивної артилерії вороги били неподалік Норцівки, Дмитрівки, Долини, Мазанівки, а також Богородичного.

Обстріли на Півдні не вщухають

Неспокійно було й на Новопавлівському напрямку. Там ворожі підрозділи атакували поблизу Павлівки, Новомихайлівки, Пречистівки, Вугледара, Володимирівки, Великої Новосілки. По цих населених пунктах били як з танків, так і з різних типів артилерії.

Що стосується Запорізького напрямку, то там теж не минулося без обстрілів з усієї наявної у ворога зброї. Вогонь відкривали неподалік Великомихайлівки, Гуляйпільського, Малинівки, Білогір'я, Дорожнянки, Чарівного, Оріхова, Малої Токмачки, Шевченка, Времівки, Щербаків, Новосілки, Полтавки, а також Новополя.

Стримувати та не допускати просування ЗСУ окупанти намагаються на Південнобузькому напрямку. Крім того, загарбники роблять усе можливе для того, щоб поповнювати втрати. Водночас не минулося й без обстрілів районів Миколаєва, Олександрівки та ще двадцяти населених пунктів. Загарбники били як по цивільній, так і по військовій інфраструктурі.

Що стосується Харківського напрямку, то його окупанти також обстрілюють. Під ворожий вогонь потрапили райони Харкова, Соснівки, Дементіївки, Слатиного, Борщової, Перемоги, Руських Тишок, Рубіжного, Леб'яжого, Мосьпанового, Гусарівки. Крім того, загарбники використовують БпЛА, щоб проводити повітряну розвідку. Безпілотники також допомагають загарбникам корегувати артилерійський вогонь.

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