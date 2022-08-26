Такі дані про втрати ворога за 25 серпня. Оперативне командування "Південь" попередило, що ситуація на Півдні складна, проте контрольована.

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Окупанти втратили склади, ППО, особовий склад та вузол зв'язку

Авіація Збройних Сил України вдарила по:

районах зосередження підрозділів та складу боєприпасів ворога в Архангельському та Бурханівці;

а також по засобах ППО росіян у Херсоні та Нововоскресенському.

Виконуючи вогневі завдання, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ вдарили по місцю зосередження російських окупантів у Снігурівці, Нововоскресенському та Чкаловому.

Підтверджені втрати ворога складають 20 окупантів, 2 одиниці автотехніки, вузол зв'язку 98-го парашутно-десантного полку в Дудчанах та ще один склад боєприпасів у Нововоскресенському,

– повідомило командування.

Традиційно додало, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.

У Чорному морі менше сил ворога

Через штормову погоду ворог у Чорному морі скоротив кількість ракетоносіїв до двох:

надводного та підводного;

які несуть 12 ракет типу "Калібр".

Також 25 серпня окупанти зосереджували сили, щоб утримати займані позиції, продовжували обстріли зі ствольної та реактивної артилерії, застосовували авіацію та ракетні удари.

Окупанти намагались атакувати ЗСУ

Протягом 25 серпня російські загарбники на Півдні:

5 разів вдарили штурмовою авіацією та гелікоптером по наших позиціях вздовж лінії бойового зіткнення. На щастя, без втрат серед ЗСУ;

вдарили реактивними системами залпового вогню "Ураган" по Березнегуватській громаді. Влучили по сільськогосподарських площах. Люди вціліли.

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