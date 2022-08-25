Яка ситуація на Півдні

Втім, є певні напрямки, де ворог має незначний успіх. Зокрема, мовиться про Південь України – там залишається напружена ситуація. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України у своєму традиційному зверненні.

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Так, згідно з інформацією, ворог намагався прорвати оборону українських військ у районі населеного пункту Первомайське. Але без успіху – отримав жорстку відсіч та відійшов на раніше зайнятті позиції.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріли біля Павлівки, Єлизаветівки і Новомихайлівки. Також окупанти завдали авіаударів поблизу Володимирівки, Вугледара та Павлівки.

Неспокійно і на Запорізькому напрямку. Впродовж доби противник здійснював обстріли позицій наших військ поблизу Гуляйпільського, Оріхова, Залізничного, Шевченко та Ольгівського. Також авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Оріхів, Гуляйпільське, Щербаки та Малі Щербаки.

росіяни зосереджували свої зусилля на утриманні займаних позицій та вогневому ураженні підрозділів ЗСУ на Південнобузькому напрямку. Там продовжувалися обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж лінії зіткнення. Крім того, було завдано авіаудару неподалік Білої Криниці.

Противник намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Благодатне. Однак зазнав втрат та відійшов. Спроба наступу ворога у районі Таврійського під вогнем українських воїнів також виявилася невдалою.

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