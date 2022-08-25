Сьогодні росіяни намагалися прорватися на багатьох напрямках, проте ніде не мали значних успіхів.

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На Донбасі окупанти намагались прорвати позиції ЗСУ

На Краматорському напрямку ворог спробував покращити своє тактичне положення біля Старого Каравану, проте успіху не мав й відійшов.

А неподалік Бахмуту росіяни намагалися наступати та вели штурм, щоб просунутися біля Кодеми та Бахмутського. Проте наші захисники завдали їм значних втрат, тому окупантам довелось відступити.

На Авдіївському напрямку противник теж намагався відтіснити підрозділи наших військ. Для цього він обстрілював важливі об’єкти військової та цивільної інфраструктури в районах Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки, Невельського, Первомайського, Водяного, Залізного та Олександрополя. Окупанти гатили з авіації, танків та ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

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Для того, щоб прорватися вперед, вороги використовують просту та жорстоку тактику – нищити все на своєму шляху. Лише за сьогодні від ворожих обстрілів постраждали низка населених пунктів:

Райони Великої Комишувахи, Краснопілля, Нової Дмитрівки, Долини та Дібрівного росіяни обстрілювали за допомогою танків, авіації та РСЗВ.

Обстрілів зазнали райони населених пунктів Спірне, Званівка, Сіверськ та Пришиб.

Продовжується терор районів Бахмута, Веселої Долини, Зайцевого та Кодеми. Крім цього, ворожа авіація атакувала райони населених пунктів Соледар, Зайцеве, Кодема та Яковлівка.

Також були зафіксовані обстріли біля Павлівки, Єлизаветівки й Новомихайлівки. При цьому росіяни завдали авіаударів поблизу Володимирівки, Вугледара та Павлівки.

І, як ми вже писали вище, російські загарбники обстрілювали з усіх видів озброєння об'єкти цивільної інфраструктури Авдіївки, Мар’їнки, Красногорівки, Невельського, Первомайського, Водяного, Залізного та Олександрополя.

До слова, нещодавно наші воїни з К2 54 ОМБр показали епічне відео, як працює українська розвідувальна група на Донбасі.

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