На підтвердження цього у розвідці Британії заявили, що путін разом з міністром оборони росії сергієм шойгу звільнили щонайменше шістьох генералів.

Важливо Ворог хотів наступати на Бахмутському напрямку, але марно: карта бойових дій станом на 26 серпня

Сталося це через недостатню швидкість просування. Також у розвідці Британії нагадали, що 24 серпня 2022 року шойгу заявив Шанхайській організації співробітництва, що росія нібито навмисно уповільнює темпи своєї військової кампанії в Україні, керуючись необхідністю зменшити жертви серед цивільного населення.

Однак розвідники спростували цю інформацію. Вони зазначили, що це навмисна дезінформація.

Наступ росії зупинився через погану військову ефективність російської армії та запеклий український опір. За наказом шойгу війська, які діють в Україні, неодноразово зривалися з планових оперативних термінів,

– пояснили розвідники.

Що зараз відбувається на фронтах

Збройні Сили України стримують російських загарбників, які намагаються загарбати нашу територію. Чи не найбільш запеклі протистояння ведуться на Донбасі. Зокрема:

На Слов'янському напрямку противник вів бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів та недопущення просування підрозділів Сил оборони. Продовжував здійснювати вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ поблизу Норцівки, Дмитрівки, Долини, Мазанівки та Богородичного.

противник вів бойові дії з метою утримання зайнятих раніше рубежів та недопущення просування підрозділів Сил оборони. Продовжував здійснювати вогневе ураження із танків, ствольної артилерії та РСЗВ поблизу Норцівки, Дмитрівки, Долини, Мазанівки та Богородичного. На Донецькому напрямку ворог не полишає спроб ведення штурмових та наступальних дій. Продовжує зосереджувати зусилля на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

ворог не полишає спроб ведення штурмових та наступальних дій. Продовжує зосереджувати зусилля на Бахмутському і Авдіївському напрямках. На Краматорському напрямку здійснював обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури з артилерійських систем неподалік Івано-Дар'ївки, Серебрянки, Тетянівки, Григорівки, Званівки та Роздолівки.

здійснював обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури з артилерійських систем неподалік Івано-Дар'ївки, Серебрянки, Тетянівки, Григорівки, Званівки та Роздолівки. На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали райони Бахмута, Бахмутського, Веселої Долини, Майорська, Зайцевого, Соледара, Білогорівки та Яковлівки. Біля Соледара, Бахмута та Кодеми ворог вів наступальний бій, успіху не мав.

вогневого ураження зазнали райони Бахмута, Бахмутського, Веселої Долини, Майорська, Зайцевого, Соледара, Білогорівки та Яковлівки. Біля Соледара, Бахмута та Кодеми ворог вів наступальний бій, успіху не мав. На Авдіївському напрямку обстріли з танків, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано неподалік Невельського, Водяного, Нетайлового, Красногорівки, Новобахмутівки, Нью-Йорка, Залізного та Опитного.

Разом з тим на Південнобузькому напрямку ворог з усіх сил намагається не допустити просування наших військ та намагається поповнити втрати. Минулої доби здійснив обстріли цивільної та військової інфраструктури в районах Миколаєва, Олександрівки та ще 20 населених пунктів.