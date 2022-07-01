Про це вони повідомили опівночі 1 липня. В кількох місцевих чатах опублікували кадри пожежі. Зазначається, що вогонь видно із різних кінців населеного пункту, повідомляє 24 канал.

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Про пожежу повідомили опівночі

Одними із перших на інцидент відреагув али у теробороні Дніпра. Там опублікували відповідне відео, зазначивши, що у місті Кадіївка щось горить та детонує.

Пожежа на складі боєприпасів росіян – дивіться відео

Довідка. Кадіївка – українське місто в Алчевському районі Луганської області. З 2014 року перебуває під окупацією Росії у складі квазідержави "Луганська народна республіка".

Повідомляється, що до захоплення міста, на каменоломні був склад шахтної вибухівки. Утім окупанти переобладнали його під свої потреби.

За попередньою інформацією, пожежу спровокувало потрапляння у склад української ракети.

Після появи у нас високоточних РСЗВ M142 HIMARS складів зі зброєю та паливом у російських нацистів стає дедалі менше,

– зазначили в одеському телеграм-каналі "Думская".

На Луганщині чули "хлопки" на складі боєприпасів: дивіться відео

ЗСУ знищують склади боєприпасів росіян

Нещодавно, 16 червня, про схожі "хлопки" повідомляли мешканці окупованого Хрустального, що у Луганській області. Там горів склад із ворожими боєприпасами. Після потужного вибуху з'явилися густі клуби диму, які підіймалися в небо.

На Донбасі за допомогою безпілотника "Валькірії" ЗСУ влучно поцілили в склад боєприпасів до "Урагану". Від нього не залишилось і сліду.

Також склад окупантів вибухнув у місті районного значення Зимогір'ї та селі Біле.

Водночас російські окупанти перекидають в Україну нові партії боєприпасів.

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