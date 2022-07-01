Об этом они сообщили в полночь 1 июля. В нескольких местных чатах опубликовали кадры пожара. Отмечается, что огонь виден с разных концов населенного пункта, сообщает 24 канал.
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О пожаре сообщили в полночь
Одними из первых на инцидент отреагировали ТрО "Азов" Днепр. Они опубликовали соответствующее видео, отметив, что в городе Кадиевка что-то горит и детонирует.
Пожар на складе боеприпасов россиян – смотрите видео
Сообщается, что до захвата города на каменоломне был склад шахтной взрывчатки. Впрочем, оккупанты переоборудовали его под свои нужды.
По предварительной информации, пожар спровоцировало попадание в склад украинской ракеты.
После появления у нас высокоточных РСЗО M142 HIMARS складов с оружием и топливом у российских нацистов становится меньше,
– отметили в одесском телеграм-канале "Думская".
В Луганской области слышали "хлопки" на складе боеприпасов: смотрите видео
ВСУ уничтожают склады боеприпасов россиян
- Недавно, 16 июня, о похожих "хлопках" сообщали жители оккупированного Хрустального в Луганской области. Там горел склад с вражескими боеприпасами. После мощного взрыва появились густые клубы дыма, поднимавшиеся в небо.
- На Донбассе с помощью беспилотника "Валькирия" ВСУ метко попали в склад боеприпасов к "Урагану". От него не осталось и следа.
- Также склад оккупантов взорвался в городе районного значения Зимогорье и селе Белое.
- В то же время российские оккупанты перебрасывают в Украину новые партии боеприпасов.
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