Боеприпасы отправили из России на прошлой неделе. Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов во время брифинга, передает 24 канал.

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Кафиры двумя железнодорожными эшелонами отправили очередную партию боеприпасов для оккупантов. Их будут применять против наших защитников,

– рассказал Громов.

ВСУ разбивают вражеские склады боеприпасов

Пока захватчики пытаются свозить боеприпасы на оккупированные территории, украинские защитники успешно уничтожают их склады.

К примеру, на Донбассе с помощью беспилотника "Валькирии" ВСУ метко попали в состав боеприпасов к "Урагану". От него не осталось и следа.

Также склады россиян взрываются в Луганской области. В частности, в городе районного значения Зимогорья и селе Белое.

6 июня жители оккупированного Хрустального , в Луганской области, сообщали о мощном взрыве, который произошел предварительно на складе боеприпасов.

Кстати, воздушные силы 29 июня совершили до 20 групповых авиаударов по позициям российских кафиров на разных направлениях. Штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м изрядно поработали. Они уничтожили командно-наблюдательный пункт россиян, 2 склада боеприпасов и состав ракетно-артиллерийского вооружения.

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