У Кадіївці ліквідовано бійців вдв

Відповідну інформацію щодо втрат російських окупантів 26 серпня повідомив глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Гайдай зіронізував, що молитви росіян про "хоч каміння з неба" були почуті, після чого 200 загарбників стали "двохсотими".

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Очільник Луганської ОВА уточнив, що було ліквідовано російських бійців вдв. Зауважимо, що до декомунізації Кадієвку називали Стаханів.

Журналіст Андрій Цаплієнко опублікував світлини готелю, в якому було знищено загарбників. Він зазначив, що інформація про ліквідацію окупантів вже підтверджена.



Знищений готель у Кадіївці / Фото Цаплієнка

Цаплієнко інформує, що в готелі окупанти облаштували базу після того, як попереднє місце дислокації біля стадіону було знищено ЗСУ ще в липні.



Вирва на місці удару в Кадіївці / Фото Цаплієнка

Кадіївка на карті

"Бавовна" в Кадіївці: що відомо

Вибухи в Кадіївці лунали неодноразово. Зокрема, вночі 1 липня публікували кадри пожежі. Повідомлялося, що в місті щось детонує. Йшлося про склад росіян зі зброєю та паливом.

Також вночі 5 липня українські військові підірвали важливий військовий склад ворога в Кадіївці. Цей склад був одним з основних по постачанню снарядів на напрямку Попасна – Сєвєродонецьк – Лисичанськ – Бахмут.

У ніч на 9 липня в Кадіївці прогриміли потужні вибухи. Жителі міста повідомляли про тривалі серії вибухів в районі Максимівки.

Неспокійно в Кадіївці було й 12 липня. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук повідомив, що ЗСУ високоточно відпрацювали по скупченню техніки росіян біля місцевої школи. За його словами, палало три різні скупчення техніки росіян.

Також "бавовна" в окупованій Кадіївці була 15 липня. На відео, які публікували в мережі, було чутно, як детонують боєприпаси. Ймовірно, там палали склади російських окупантів.

У середині липня у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ показали відео, як в окупованій з 2014 року Кадіївці горить склад з російськими боєприпасами. Коли саме відбулася ця атака, невідомо.

Сергій Гайдай повідомляв, що 23 липня ЗСУ вкотре атакували противника в Кадіївці. Під удар Збройних Сил України потрапило приміщення, де перебували російські військові.

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