Як ЗСУ нищать окупантів

Під удар Збройних Сил України потрапило приміщення, де перебували російські військові. Втрати окупантів ще встановлюють.

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За останні тижні ми уразили декілька складів із боєприпасами і скупчень окупантів лише на Луганщині. Багато успішних влучань і на Донеччині. Це не дає змогу ворогу атакувати інтенсивніше. Скажу більше – щоночі вони не сплять, а чекають, що по ним можуть влучити,
– розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Крім того, під вогонь нашої артилерії потрапили російські військові у Лисичанську, які лише прибули на ротацію. Зокрема, ЗСУ атакували загін сахалінського омону. На концерт до Кобзона відправили 12 ворожих спецпризначенців.

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