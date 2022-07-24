Як ЗСУ нищать окупантів

Під удар Збройних Сил України потрапило приміщення, де перебували російські військові. Втрати окупантів ще встановлюють.

Актуально Скільки Україні нададуть HIMARS та колосальні втрати ворога на Півдні: основне за 151 день війни

За останні тижні ми уразили декілька складів із боєприпасами і скупчень окупантів лише на Луганщині. Багато успішних влучань і на Донеччині. Це не дає змогу ворогу атакувати інтенсивніше. Скажу більше – щоночі вони не сплять, а чекають, що по ним можуть влучити,

– розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Крім того, під вогонь нашої артилерії потрапили російські військові у Лисичанську, які лише прибули на ротацію. Зокрема, ЗСУ атакували загін сахалінського омону. На концерт до Кобзона відправили 12 ворожих спецпризначенців.

Втрати ворога на війні проти України: що відомо

Над рано 24 липня в окупованій Каховці на Херсонщині пролунали звуки вибухів. Ймовірно, це спалахнули російські склади з боєприпасами.

За добу 23 липня наші захисники ліквідували ще 280 путінських солдатів, 14 танків, 13 бойових броньованих машин, 5 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 3 крилаті ракети тощо. Загальні втрати ворожої армії склали вже 39 520 бійців.

24 липня звуки вибухів прогриміли у Хмельницькій області. В ОВА повідомили, що спрацювала протиповітряна оборона.

Це може вас зацікавити – оперативна інформація про ситуацію на фронті: відео