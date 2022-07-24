На відео з місця події чутно потужний вибух. Після нього у небо здійнявся стовп диму.

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Окупанти знову почнуть брехати про детонацію "селітри", або вигадувати інші пояснення. Адже визнавати власні втрати на війні – не в їхньому стилі.

Дивіться відео вибуху у Каховці:

Над Каховкою здійнявся дим: відео

Інформації про втрати, яких зазнав ворог, немає.

До речі, 23 липня вибухи пролунали у Горлівці на Донеччині. Місто перебуває під окупацією ще з 2014 року. Місцеві мешканці розповіли про пожежу на російських складах. Наразі офіційної інформації від Збройних Сил України немає.

Ще раніше наші джерела у розвідці повідомляли, що міська лікарня №2 в Горлівці переповнена російськими військовими. У медзакладі чути трупний сморід. Крім того, вщент забитий морг.

Зверніть увагу! росіяни зазнають в Україні колосальних втрат. Наші відважні воїни знищили вже 39 240 бійців держави-агресорки. Крім того, вони ліквідували багато російської техніки: танків, бойових броньованих машин, артилерійських систем, дронів тощо.

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