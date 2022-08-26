Базу російський найманців викрили українські журналісти. У цьому їм допоміг так званий "воєнкор" росії павєл кукушкін.

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Як журналісти викрили базу "п'ятнашки"

Журналістів зацікавило відео з похорону 3 мешканців Шахтарська. Все тому, що на нього прийшов глава окупантів у Донецьку денис пушилін та навіть "смотрящий" за окупованими територіями сєргєй кірієнко. кремлівські маріонетки називали загиблих "волонтерами, які стали жертвами обстрілу ЗСУ". Однак помпезність заходу говорила про те, що ховають точно не звичайних волонтерів.

Одним з загиблих був керівник громадської організації "молода республіка" кірілл макаров. Ця організація займається ним, що напихає в голови молоді "русским міром". Сам макаров їздив з "гуманітарними місіями" у Маріуполь. Там він роздавав людям російський триколор, а після того розповідав на телебаченні цинічні фейки про те, що місто знищили українські захисники.

Згодом у своїх соцмережах макаров заявив, що вступив у батальйон "п'ятнашка". Він активно постив фото та відео з бази батальйону. Саме по великій кількості зброї, найманців та заходів, які там відбувалися, журналісти зрозуміли, що це пункт постійної дислокації "п'ятнашки".

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Встановити його точне місце розташування допоміг кукушкін. Він зняв відео "прильоту" по підприємству, яке було розташоване поруч. Саме по цьому підприємству і встановили координати бази найманців. Далі цю інформацію передали Збройним Силам України й ті "відпрацювали" об'єкт.

Цікаво, що кукушкін виявився корисним не тільки для "бавовни". Він ще й допоміг встановити всіх найманців, які воюють проти України й кидають снаряди на Авдіївку. Блогер зняв бойовиків та викликав ці відео в мережі. На них бойовики розповідають, як їх звати, звідки вони, скільки вже воюють тощо. Журналісти вже ідентифікували ворожих бійців.

Що відомо про вибух на базі найманців

22 серпня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на базі найманців "хтось невдало покурив" і вона спалахнула. Унаслідок цього було багато загиблих та поранених. Крім того, сучасна ворожа техніка відправилося вслід за кораблем.

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