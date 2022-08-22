Про пожежу на базі ворога розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, передає 24 канал. Він зазначив, що мовиться про знищення батальйону "п'ятнашка", який з 2014 року брав активну участь у війні на Луганщині.

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Знову курили там, де не можна

Сергій Гайдай, з властивою йому іронією, пожартував, що ворог знову вирішив "необережно покурити". Внаслідок цього загарбники добряче поплатились як живою силою, так і технікою.

Як зазначив глава ОВА, внаслідок вибухів і пожежі вже зафіксовано безліч "двохсотих" і "трьохсотих". Крім того, на брухт перетворилась техніка, яку ворог використовує для атаки як мирного населення, так і наших військових.

Додамо, що самі вибухи пролунали близько 04:00. Причому вони були надзвичайно потужними, тому розбудили ледь не половину населення Донецька. Містяни тоді повідомляли про те, що у повітря здіймаються снаряди та розлітаються вусібіч.

Де розташована база "п'ятнашка"

Вороже угруповання базувалося поблизу гіпермаркету "Сігма Ленд", раніше там був "Ашан". Сам супермаркет розташований у Макіївці, на 114 кілометрі автодороги Слов'янськ – Донецьк – Маріуполь.

Де базувалося угруповання "п'ятнашка" у Донецьку: дивіться на карті

Зауважимо, що відповідне розташування підтверджують росЗМІ. Вони вже опублікували низку новин, а також відео, на яких наголошують на тому, що ЗСУ атакували склади поблизу колишнього "Ашану". Оскільки у Генштабі цю інформацію ще не підтвердили, а також не спростували, то ми наразі обмежимось версією Сергія Гайдая.

Що відомо про угруповання "п'ятнашка"

Передовсім слід розуміти, що це незаконне збройне формування ворога. До нього входили здебільшого абхази. А створили його у 2014 році спеціально для участі у війні на Сході України. Це угруповання входить до складу 100-ї мотострілецької бригади збройних сил країни-агресорки.

На початку у "п'ятнашки" була охоронна функція. Її бійці стерегли блокпост на вулиці Стратонавтів неподалік Донецького аеропорту. А вже у червні 2015 року вони спільно з іншими військовими намагалися захопити Мар'їнку. Тоді нашим захисникам атаку ворогів вдалося відбити.

Зауважимо, що у травні 2018 року вдалося ліквідувати командира батальйону "п'ятнашка" олега мамієва на прізвисько "мамай". Перетворили його на "двохсотого" під час боїв у Авдіївській промисловій зоні.

Угруповання "п'ятнашка" поповнить свіжі втрати ворога. А поки ми пригадаємо здобутки ЗСУ на Півдні за минулу добу. Там нашим військовим вдалося знищити:

20 окупантів;

корпусну самохідну гармату типу "Гіацинт-С";

самохідну гаубицю "Мста-С";

2 пускові установки С-300;

"Небо-М" – мобільний радіолокаційний комплекс виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів;

2 буксировані міномети 120-го калібру;

3 одиниці броньованої техніки.

радіолокаційну станцію підсвітлення.

Варте уваги – уночі в Донецьку чули вибухи, які лунали на половину міста: дивіться відео