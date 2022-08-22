Ймовірно, "приліт" є в Будьонівському районі міста. За словами місцевих, палає склад боєприпасів, які станом на 5 годину ранку продовжують детонувати.

Напередодні Ніч буде спекотною: в окупованому Мелітополі пролунали вибухи

Коли пролунали вибухи в Донецьку

На одному із оприлюднених очевидцями відео справді видно, що та не лише щось горить. Адже кожні кілька секунд помітні сильні спалахи.

Боєприпаси детонують на складі окупантів у Донецьку: дивіться відео

Перші відео з вибухами почали поширювати жителі Донецька приблизно о 4 годині ночі. Вони зазначали, що звуки були настільки гучні, що прокинулася половина міста.

Жерсть біля "Ашана" (після 2014 року ТРЦ має іншу назву – 24 канал). Снаряди летять у різні боки. Як мінімум радимо відійти від вікон довколишніх районів,

– написали в місцевому телеграм-каналі.

Гучні звуки вибухів у Донецьку: дивіться відео

Палаючий склад окупантів у Донецьку: дивіться відео

Навіть після світанку на краю міста продовжував вибухати цей склад. Звідти в деякі моменти вилітали одразу по кілька палаючих снарядів.

Склад окупантів у донецьку продовжує вибухати: дивіться відео