Деталі "бавовни" у Донецьку

На цей раз запалала база батальйону "п'ятнашка". Це угруповання російських найманців, які з 2014 року воювали на Луганщині.

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За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, на базі найманців хтось "необережно покурив". Через це батальйон зазнав серйозних втрат в живій силі й техніці.

Саме зараз на околицях Донецька знову чи то хтось курив необережно, чи то "каміння з неба". Палає база славнозвісної "п'ятнашки", інтернаціональна банда, яка воювала на Луганщині. Купа 200-х та 300-х, знищена модна техніка. Далі буде,

– заінтригував Гайдай.

Зауважимо, вибухи пролунали близько 4 години ранку. Вони були такі гучні, що розбудили половину населення Донецька. Місцеві мешканці повідомили про детонацію снарядів, які розліталися у різні сторони.

Останні новини про вибухи на окупованих територіях

Ввечері 21 серпня мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в місті пролунали потужні вибухи. Він анонсував "гарячу ніч" для окупантів. російські пропагандисти не забарилися й заявили, що в Мелітополі нібито спрацювала система ППО.

Неспокійно було й в окупованому Криму. У Севастополі ввечері оголосили повітряну тривогу. Перед тим ЗМІ повідомили про "приліт" в районі Нахімовського училища, а згодом, традиційно, спихнули все на ППО.

За якийсь час "ППО спрацювала" і в районі мису Херсонес.

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