Однією з них була самовпевненість росіян, що вони зможуть просто рухатися колонами танків. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Чому росіяни втрачають танки

Однак українські військові винайшли стратегію для знищення танків окупантів. Так, бійці ліквідовують першу машину танкового з'єднання й останню, якщо можуть до неї дістати, а коли колона вже не може рухатися – знищують решту бойових машин.

Друга – протитанкові засоби, які отримала Україна, це – Javelin та NLAW. А також українська "Стугна",

– пояснив Мусієнко.

Він відзначив, що важливим фактором є робота української артилерії та координація безпілотників з нею для точності ураження. А також те, що у росіян взагалі немає розуміння того, що треба берегти техніку. У країні-агресорці заявляють нібито мають 20 – 30 тисяч танків, тому й нехтують ними.

Через це окупанти втратили велику частину нових модернізованих танків й наразі знімають машини зі зберігання. Тому танки у них дійсно є, але "не все те залізо поїде".

Мусієнко прокоментував втрати танків росіян: дивіться відео

Яку ще техніку втратив ворог

Упродовж майже шести місяців наші військові майстерно перетворюють на брухт техніку ворога. Щоденно на балансі ворога стає все менше машин, якими він атакує нашу країну. Так, від 24 лютого 2022 року вдалось знищити:

танків – 1907 (+8) одиниць

бойових броньованих машин – 4212 (+17) одиниць

артилерійських систем – 1018 (+2) одиниць

РСЗВ – 266 (+0) одиниць

засобів ППО – 141 (+0) одиниця

літаків – 234 (+0) одиниці

гелікоптерів – 197 (+0) одиниць

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8) одиниць

крилатих ракет – 190 (+0) одиниць

кораблів / катерів – 15 (+0) одиниць

автомобільної техніки та автоцистерн – 3137 (+7) одиниць

спеціальной техніки – 93 (+3) одиниці.

Додамо, що найбільше втрат ворог зазнав саме на Донецькому напрямку. Там якраз ведуться найзапекліші бої, адже окупанти не полишають спроб вийти на адміністративні межі області.