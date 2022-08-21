Одной из них была самоуверенность россиян, что они смогут просто двигаться колоннами танков. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
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Почему россияне теряют танки
Однако украинские военные изобрели стратегию по уничтожению танков оккупантов. Так, бойцы ликвидируют первую машину танкового соединения и последнюю, если могут до нее достать, а когда колонна уже не может двигаться – уничтожают все остальные боевые машины.
Вторая – противотанковые средства, которые получила Украина – Javelin и NLAW. А также украинская "Стугна",
– объяснил Мусиенко.
Он отметил, что важным фактором является работа украинской артиллерии и координация беспилотников с ней для точности поражения. А также то, что у россиян вообще нет понимания того, что надо беречь технику. В стране-агрессоре заявляют, что якобы имеют 20 – 30 тысяч танков, поэтому и пренебрегают ими.
Из-за этого оккупанты потеряли большую часть новых модернизированных танков и сейчас снимают машины с хранения. Поэтому танки у них действительно есть, но "не все то железо поедет".
Мусиенко прокомментировал потери танков россиян: смотрите видео
Какую еще технику потерял враг
На протяжении почти шести месяцев наши военные мастерски превращают в металлолом технику врага. Каждый день на балансе врага становится все меньше машин, которыми он атакует нашу страну. Так, с 24 февраля 2022 года удалось уничтожить:
- танков – 1907 (+8) единиц
- боевых бронированных машин – 4212 (+17) единиц
- артиллерийских систем – 1018 (+2) единиц
- РСЗО – 266 (+0) единиц
- средств ПВО – 141 (+0) единица
- самолетов – 234 (+0) единицы
- вертолетов – 197 (+0) единиц
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 803 (+8) единиц
- крылатых ракет – 190 (+0) единиц
- кораблей / катеров – 15 (+0) единиц
- автомобильной техники и автоцистерн – 3137 (+7) единиц
- специальной техники – 93 (+3) единицы.
Добавим, что больше всего потерь враг понес именно на Донецком направлении. Там как раз ведутся самые ожесточенные бои, ведь оккупанты не оставляют попыток выйти на административные границы области.