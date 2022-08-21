Одной из них была самоуверенность россиян, что они смогут просто двигаться колоннами танков. Об этом 24 каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Почему россияне теряют танки

Однако украинские военные изобрели стратегию по уничтожению танков оккупантов. Так, бойцы ликвидируют первую машину танкового соединения и последнюю, если могут до нее достать, а когда колонна уже не может двигаться – уничтожают все остальные боевые машины.

Вторая – противотанковые средства, которые получила Украина – Javelin и NLAW. А также украинская "Стугна",

– объяснил Мусиенко.

Он отметил, что важным фактором является работа украинской артиллерии и координация беспилотников с ней для точности поражения. А также то, что у россиян вообще нет понимания того, что надо беречь технику. В стране-агрессоре заявляют, что якобы имеют 20 – 30 тысяч танков, поэтому и пренебрегают ими.

Из-за этого оккупанты потеряли большую часть новых модернизированных танков и сейчас снимают машины с хранения. Поэтому танки у них действительно есть, но "не все то железо поедет".

Мусиенко прокомментировал потери танков россиян: смотрите видео

Какую еще технику потерял враг

На протяжении почти шести месяцев наши военные мастерски превращают в металлолом технику врага. Каждый день на балансе врага становится все меньше машин, которыми он атакует нашу страну. Так, с 24 февраля 2022 года удалось уничтожить:

танков – 1907 (+8) единиц

боевых бронированных машин – 4212 (+17) единиц

артиллерийских систем – 1018 (+2) единиц

РСЗО – 266 (+0) единиц

средств ПВО – 141 (+0) единица

самолетов – 234 (+0) единицы

вертолетов – 197 (+0) единиц

БпЛА оперативно-тактического уровня – 803 (+8) единиц

крылатых ракет – 190 (+0) единиц

кораблей / катеров – 15 (+0) единиц

автомобильной техники и автоцистерн – 3137 (+7) единиц

специальной техники – 93 (+3) единицы.

Добавим, что больше всего потерь враг понес именно на Донецком направлении. Там как раз ведутся самые ожесточенные бои, ведь оккупанты не оставляют попыток выйти на административные границы области.