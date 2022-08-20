Як зазначають у Генштабі ЗСУ, впродовж минулої доби вдалось ліквідувати ще 200 бійців країни-агресорки. Відразу ж зауважимо, що це приблизні цифри, адже достеменно підрахувати втрати ворога у зонах ведення активних бойових дій просто неможливо.

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Втрати ворога у техніці

Крім того, упродовж майже шести місяців наші військові майстерно перетворюють на брухт техніку ворога. Щоденно на балансі ворога стає все менше машин, якими він атакує нашу країну. Так, від 24 лютого 2022 року вдалось знищити:

танків – 1907 (+8) одиниць

бойових броньованих машин – 4212 (+17) одиниць

артилерійських систем – 1018 (+2) одиниць

РСЗВ – 266 (+0) одиниць

засоби ППО – 141 (+0) одиниця

літаків – 234 (+0) одиниці

гелікоптерів – 197 (+0) одиниць

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 803 (+8) одиниць

крилаті ракети – 190 (+0) одиниць

кораблі / катери – 15 (+0) одиниць

автомобільної техніки та автоцистерн – 3137 (+7) одиниць

спеціальна техніка – 93 (+3) одиниці.



Актуальні втрати ворога станом на 20 серпня / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Додамо, що найбільше втрат ворога зазнав саме на Донецькому напрямку. Там якраз ведуться найзапекліші бої, адже окупанти не полишають спроб вийти на адміністративні межі області.

На Донеччині запеклі бої тривають

Так, на Краматорському напрямку зафіксували намагання ворога наступати неподалік Івано-Дар'ївки. Там продовжуються бойові дії. Крім того, поблизу Роздолівки, Сидорового, Спірного та Пришиба окупанти били зі ствольної та реактивної артилерії. Не минулось і без розвідки за допомогою БпЛА.

Що стосується Бахмутського напрямку, то там обстрілювали цивільну інфраструктуру. Ворог бив по районах Зайцевого, Бахмутського, Веселого, Бахмута, Андріївки, Кодеми та Майорська. Зафіксували спробу наступу та штурмові дії неподалік Кодеми, Зайцевого та Бахмута. Досягнути успіху не вдалось, але там усе ще тривають бої.

Обстрілюють окупанти також Авдіївський напрямок. Зі ствольної та реактивної артилерії били неподалік Новобахмутівки, Невельського, Нескучного, Олександрополя, Кераміки, Керменчика, а також Пісків. Авіаударів зазнали населені пункти поблизу Мар'їнки. Крім того, ворог вів розвідку з БпЛА. А ще в районі Опитного та Майорська тривають бойові дії.

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