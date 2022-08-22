О пожаре на базе врага рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает 24 канал. Он отметил, что говорится об уничтожении батальона "пятнашка", который с 2014 года активно участвовал в войне на Луганщине.

Читайте также 9 беспилотников, 4 ракеты и вертолет в сутки: свежие потери врага на фронте

Снова курили там, где нельзя

Сергей Гайдай, со свойственной ему иронией, пошутил, что враг снова решил "неосторожно покурить". В результате захватчики сильно поплатились как живой силой, так и техникой.

Как отметил глава ОВА, в результате взрывов и пожара уже зафиксировано много "двухсотых" и "трехсотых". Кроме того, в металлолом превратилась техника, которую враг использует для атаки как мирного населения, так и наших военных.

Добавим, что сами взрывы прогремели около 04:00. Причем они были очень мощными, поэтому разбудили чуть ли не половину населения Донецка. Горожане тогда сообщали о том, что в воздух поднимаются снаряды и разлетаются во все стороны.

Где расположена база "пятнашка"

Вражеская группировка базировалась возле гипермаркета "Сигма Ленд", раньше там был "Ашан". Сам супермаркет расположен в Макеевке, на 114 километре автодороги Славянск – Донецк – Мариуполь.

Где базировалась группировка "пятнашка" в Донецке: смотрите на карте

Заметим, что соответствующее расположение подтверждают росСМИ. Они уже опубликовали ряд новостей, а также видео, на которых делают акцент на том, что ВСУ атаковали склады возле бывшего "Ашана". Поскольку в Генштабе эту информацию еще не подтвердили, а также не опровергли, то мы пока ограничимся версией Сергея Гайдая.

Что известно о группировке "пятнашка"

Прежде всего следует понимать, что это незаконное вооруженное формирование врага. В него входили в основном абхазы. А создали его в 2014 году специально для участия в войне на Востоке Украины. Эта группировка входит в состав 100-й мотострелковой бригады вооруженных сил страны-агрессора.

В начале у "пятнашки" была охранная функция. Ее бойцы охраняли блокпост на улице Стратонавтов недалеко от Донецкого аэропорта. А уже в июне 2015 года они вместе с другими военными пытались захватить Марьинку. Тогда нашим защитникам атаку противников удалось отбить.

Отметим, что в мае 2018 года удалось ликвидировать командира батальона "пятнашка" олега мамиева по прозвищу "мамай". Превратили его в "двухсотого" во время боев в Авдеевской промышленной зоне.

Группировка "пятнашка" пополнит свежие потери врага. А пока мы вспомним достижения ВСУ на Юге за минувшие сутки. Там нашим военным удалось уничтожить:

20 оккупантов;

корпусную самоходную пушку типа "Гиацинт-С";

самоходную гаубицу "Мста-С";

2 пусковые установки С-300;

"Небо-М" – мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов;

2 буксированных миномета 120-го калибра;

3 единицы бронированной техники.

радиолокационную станцию подсветки.

Достойно внимания – ночью в Донецке слышали взрывы, которые раздавались на половину города: смотрите видео