О пожаре на базе врага рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает 24 канал. Он отметил, что говорится об уничтожении батальона "пятнашка", который с 2014 года активно участвовал в войне на Луганщине.
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Снова курили там, где нельзя
Сергей Гайдай, со свойственной ему иронией, пошутил, что враг снова решил "неосторожно покурить". В результате захватчики сильно поплатились как живой силой, так и техникой.
Как отметил глава ОВА, в результате взрывов и пожара уже зафиксировано много "двухсотых" и "трехсотых". Кроме того, в металлолом превратилась техника, которую враг использует для атаки как мирного населения, так и наших военных.
Добавим, что сами взрывы прогремели около 04:00. Причем они были очень мощными, поэтому разбудили чуть ли не половину населения Донецка. Горожане тогда сообщали о том, что в воздух поднимаются снаряды и разлетаются во все стороны.
Где расположена база "пятнашка"
Вражеская группировка базировалась возле гипермаркета "Сигма Ленд", раньше там был "Ашан". Сам супермаркет расположен в Макеевке, на 114 километре автодороги Славянск – Донецк – Мариуполь.
Где базировалась группировка "пятнашка" в Донецке: смотрите на карте
Заметим, что соответствующее расположение подтверждают росСМИ. Они уже опубликовали ряд новостей, а также видео, на которых делают акцент на том, что ВСУ атаковали склады возле бывшего "Ашана". Поскольку в Генштабе эту информацию еще не подтвердили, а также не опровергли, то мы пока ограничимся версией Сергея Гайдая.
Что известно о группировке "пятнашка"
Прежде всего следует понимать, что это незаконное вооруженное формирование врага. В него входили в основном абхазы. А создали его в 2014 году специально для участия в войне на Востоке Украины. Эта группировка входит в состав 100-й мотострелковой бригады вооруженных сил страны-агрессора.
В начале у "пятнашки" была охранная функция. Ее бойцы охраняли блокпост на улице Стратонавтов недалеко от Донецкого аэропорта. А уже в июне 2015 года они вместе с другими военными пытались захватить Марьинку. Тогда нашим защитникам атаку противников удалось отбить.
Отметим, что в мае 2018 года удалось ликвидировать командира батальона "пятнашка" олега мамиева по прозвищу "мамай". Превратили его в "двухсотого" во время боев в Авдеевской промышленной зоне.
Группировка "пятнашка" пополнит свежие потери врага. А пока мы вспомним достижения ВСУ на Юге за минувшие сутки. Там нашим военным удалось уничтожить:
- 20 оккупантов;
- корпусную самоходную пушку типа "Гиацинт-С";
- самоходную гаубицу "Мста-С";
- 2 пусковые установки С-300;
- "Небо-М" – мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов;
- 2 буксированных миномета 120-го калибра;
- 3 единицы бронированной техники.
- радиолокационную станцию подсветки.
Достойно внимания – ночью в Донецке слышали взрывы, которые раздавались на половину города: смотрите видео