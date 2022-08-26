Базу российских наемников разоблачили украинские журналисты. В этом им помог так называемый "военкор" россии повел кукушкин.

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Как журналисты разоблачили базу "пятнашки"

Журналистов заинтересовало видео с похорон 3 жителей Шахтерска. Все потому, что на него пришел глава оккупантов в Донецке денис пушилин и "смотрящий" за оккупированными территориями сергей кириенко. кремлевские приспешники называли погибших "волонтерами, ставшими жертвами обстрела ВСУ". Однако помпезность мероприятия говорила о том, что хоронят точно не обычных волонтеров.

Одним из погибших был руководитель общественной организации "Молодая республика" кирилл макаров. Эта организация занимается тем, что наталкивает в головы молодежи "русский мир". Сам макаров ездил с "гуманитарными миссиями" в Мариуполь. Там он раздавал людям российский триколор, а затем рассказывал на телевидении циничные фейки о том, что город уничтожили украинские защитники.

Впоследствии в своих соцсетях макаров заявил, что вступил в батальон "пятнашка". Он активно публиковал фото и видео с базы батальона. Именно по большому количеству оружия, наемников и проходивших там мероприятий журналисты поняли, что это пункт постоянной дислокации "пятнашки".

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Установить его точное местоположение помог кукушкин. Он снял видео "прилета" по предприятию, расположенному рядом. Именно по этому предприятию и установили координаты базы наемников. Далее эту информацию передали Вооруженным Силам Украины и те отработали объект.

Интересно, что кукушкин оказался полезным не только для "хлопка". Он еще помог установить всех наемников, которые воюют против Украины и бросают снаряды на Авдеевку. Блогер снял боевиков и опубликовал эти видео в сети. На них боевики рассказывают, как их зовут, откуда они, сколько уже воюют. Журналисты уже идентифицировали вражеских бойцов.

Что известно о взрыве на базе наемников

22 августа глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что на базе наемников "кто-то неудачно покурил" и она вспыхнула. В результате было много погибших и раненых. Кроме того, современная вражеская техника отправилась вслед за кораблем.

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