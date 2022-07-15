Адже на відео у телеграм-каналах російських окупантів чутно, як детонують боєприпаси. Вибухи пролунали у ніч проти 15 липня.
Зауважте В окупованій Кадіївці знову палає російська техніка, – Братчук
У Кадіївці знову чутно вибухи
Інформацію про вибухи повідомили місцеві жителі. Також вони опублікували відео, на яких видно, як палають боєприпаси росіян.
На кадрах з Кадіївки жителі коментують те, що відбувається. Ба більше, відверто сміються над фейком росіян про те, що нібито вибухає селітра. Саме це вони говорити про вибухи боєприпасів у Новій Каховці.