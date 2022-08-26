В Кадиевке ликвидированы бойцы вдв

Соответствующую информацию о потерях российских оккупантов 26 августа сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Гайдай сыронизировал, что молитвы россиян о "хоть камнях с неба" были услышаны, после чего 200 захватчиков стали "двухсотыми".

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Глава Луганской ОВА уточнил, что были ликвидированы российские бойцы вдв. Заметим, что до декоммунизации Кадиевку называли Стаханов.

Журналист Андрей Цаплиенко опубликовал фотографии отеля, в котором были уничтожены захватчики. Он отметил, что информация о ликвидации оккупантов уже подтверждена.



Уничтоженная гостиница в Кадиевке / Фото Цаплиенко

Цаплиенко информирует, что в гостинице оккупанты обустроили базу после того, как предыдущее место дислокации возле стадиона было уничтожено ВСУ еще в июле.



Вырва на месте удара в Кадиевке / Фото Цаплиенко

Кадиевка на карте​

"Хлопок" в Кадиевке: что известно

Взрывы в Кадиевке звучали неоднократно. В частности ночью 1 июля публиковали кадры пожара. Сообщалось, что в городе что-то детонирует. Речь шла о складе россиян с оружием и топливом.

Также ночью 5 июля украинские военные взорвали важный военный склад врага в Кадиевке. Этот склад был одним из основных по поставке снарядов в направлении Попасная – Северодонецк – Лисичанск – Бахмут.

В ночь на 9 июля в Кадиевке прогремели мощные взрывы. Жители города сообщали о продолжительных сериях взрывов в районе Максимовки.

Неспокойно в Кадиевке было и 12 июля. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что ВСУ высокоточно отработали по скоплению техники россиян возле местной школы. По его словам, пылало три разных скопления техники россиян.

Также "хлопок" в оккупированной Кадиевке был 15 июля. На публиковавшихся в сети видео было слышно, как детонируют боеприпасы. Вероятно, там пылали склады русских оккупантов.

В середине июля в Центре стратегических коммуникаций ВСУ показали видео, как в оккупированной с 2014 года Кадиевке горит склад с российскими боеприпасами. Когда именно произошла эта атака, неизвестно.

Сергей Гайдай сообщал, что 23 июля ВСУ в очередной раз атаковали противника в Кадиевке. Под удар Вооруженных сил Украины попало помещение, где находились российские военные.

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