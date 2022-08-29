Відповідну інформацію повідомив очільник Луганської ОВА 28 серпня в телемарафоні "Єдині новини". Також додав, що на окупованих територіях не раз діяли партизани.
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Гайдай прокоментував діяльність партизанів на Луганщині
Сергій Гайдай повідомив, що:
- окупанти вважали, що вони глибоко в тилу російської армії;
- попри це – іноді то колаборанти вмирали, то в них виникали проблеми з логістикою;
- адже партизанський рух, окрім іншого, розклеював листівки, проявляв себе і знищував логістичні інфраструктурні об'єкти ворога.
Це було в Донецьку, в Новопскові та інших громадах. Це говорить про те, що це не поодинокі, не випадкові якісь моменти або прояви патріотизму, це стабільний міцний партизанський рух,
– заявив Гайдай.
Очільник Луганської ОВА пояснив, що хоче нагадати всім – партизанську війну ніколи в історії агресор не вигравав.
Важливі новини Луганщини
- Сергій Гайдай повідомив, що 27 серпня росіяни хотіли пробити оборону ЗСУ у шістьох різних місцях.
- Окрім того, окупанти продовжували масований обстріл населених пунктів та укріплень українських військових на межі Луганської й Донецької областей.
- Очільник Луганської ОВА заявив, що ЗСУ встигли перехопити базу росіян у Сватовому, коли ті майже евакуювалися.
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