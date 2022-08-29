Відповідну інформацію повідомив очільник Луганської ОВА 28 серпня в телемарафоні "Єдині новини". Також додав, що на окупованих територіях не раз діяли партизани.

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Гайдай прокоментував діяльність партизанів на Луганщині

Сергій Гайдай повідомив, що:

окупанти вважали, що вони глибоко в тилу російської армії;

попри це – іноді то колаборанти вмирали, то в них виникали проблеми з логістикою;

адже партизанський рух, окрім іншого, розклеював листівки, проявляв себе і знищував логістичні інфраструктурні об'єкти ворога.

Це було в Донецьку, в Новопскові та інших громадах. Це говорить про те, що це не поодинокі, не випадкові якісь моменти або прояви патріотизму, це стабільний міцний партизанський рух,

– заявив Гайдай.

Очільник Луганської ОВА пояснив, що хоче нагадати всім – партизанську війну ніколи в історії агресор не вигравав.

Важливі новини Луганщини

Сергій Гайдай повідомив, що 27 серпня росіяни хотіли пробити оборону ЗСУ у шістьох різних місцях.

Окрім того, окупанти продовжували масований обстріл населених пунктів та укріплень українських військових на межі Луганської й Донецької областей.

Очільник Луганської ОВА заявив, що ЗСУ встигли перехопити базу росіян у Сватовому, коли ті майже евакуювалися.

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