Найважчі бої тривають на напрямку Бахмута

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що майже вся Луганська область вже під тимчасовим контролем росіян.

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Він розповів, що в районі Лисичанського нафтопереробного заводу тривають бої. За словами Гайдая, російська армія не може там прорвати лінію оборони українських захисників.

Водночас очільник Луганської ОВА зазначив, що найважчі бої тривають на напрямку Бахмута.

Також Гайдай повідомив про рішення Генштабу ЗСУ тримати в певній таємниці інформацію про бої, які йдуть по всій лінії фронту. Як сказав очільник Луганської ОВА, інформація про проведення бойових дій може зашкодити обороні, наступу чи контрнаступу.

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