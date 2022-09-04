Найважчі бої тривають на напрямку Бахмута

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що майже вся Луганська область вже під тимчасовим контролем росіян.

До речі Це – не поодинокі патріоти, а цілий рух, – Гайдай про роботу партизанів на окупованій Луганщині

Він розповів, що в районі Лисичанського нафтопереробного заводу тривають бої. За словами Гайдая, російська армія не може там прорвати лінію оборони українських захисників.

Водночас очільник Луганської ОВА зазначив, що найважчі бої тривають на напрямку Бахмута.

Також Гайдай повідомив про рішення Генштабу ЗСУ тримати в певній таємниці інформацію про бої, які йдуть по всій лінії фронту. Як сказав очільник Луганської ОВА, інформація про проведення бойових дій може зашкодити обороні, наступу чи контрнаступу.

Яка ситуація на Донбасі

Російські військові тимчасово захопили важливі міста в Луганській області, зокрема Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Ворог використав тактику спаленої землі, знищивши міста.

Після цього росія кинула сили на захоплення Донецької області. Російський диктатор владімір путін віддав наказ захопити Донеччину до 15 вересня.

Російські окупанти продовжують здійснювати наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Проте українські сили оборони стримують ворога, відбиваючи штурм.

Слід зазначити, що просування ворога на Донбасі мінімальне. Також російська армія зазнає серйозних втрат – станом на 4 вересня ліквідовано 49 500 окупантів.

Яка ситуація на фронті – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ: дивіться відео