Про це 24 каналу розповів голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, існує ймовірність, що українській армії, хоч і з боями, але доведеться залишити 1 чи 2 населених пункти.
Читайте також Через бої біля Попасної й Лисичанська у вагнерівців – значні втрати: ПВК втрачає свою "цінність"
Гайдай наголосив, що це не потрібно сприймати як трагедію.
Не треба одразу виривати волосся на голові й казати, що Луганщину здали. Ніхто Луганську область не здавав,
– зазначив очільник Луганської ОВА.
За його словами, найважливіше – це перемога над росіянами.
"Для нас важливий кінцевий результат – виграти війну проти росії, – сказав Гайдай.
Важлива умова перемоги
Як зазначив голова Луганської ОВА, для України важлива перемога тільки за умови, що вдасться повернути всі українські землі, які захопили російські загарбники.
Ми не говоримо про якусь частину, 1 населений пункт чи 10. Ми повинні повернути всю Луганщину, всі території України, які тимчасово окуповані росією,
– сказав Гайдай.
Він додав, що не має сумніву у тому, що Збройні Сили України впораються із цим завданням.
Сергій Гайдай розповів про ситуацію на передовій: дивіться відео
Окупанти на Луганщині: головні новини
- російські окупанти заявляють про повну окупацію Луганської області. Загарбники так бояться контрнаступу, що планують нашвидкуруч провести на Луганщині так званий "референдум" за приєднання до росії.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що такі заяви окупантів – повна брехня. Адже ЗСУ все ще утримують невелику ділянку Луганщини. росіянам так і не вдалося вийти на адміністративні кордони області.
- Українські воїни продовжують завдавати ударів по позиціях окупантів на тимчасово окупованих територіях. На Луганщині ЗСУ знищили командний центр та кілька складів з боєприпасами.
- Володимир Зеленський раніше зазначив, що Україна обов'язково поверне усі окуповані міста, зокрема, Сєвєродонецьк, Донецьк та Луганськ. Президент України додав, що у Києві не забувають про жоден населений пункт, який тимчасово окупований росіянами.