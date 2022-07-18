Про це розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами невеличка частина області продовжує триматися – окупанти досі не можуть вийти на її адміністративні кордони.

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Окупанти планують провести "референдум" на Луганщині

Гайдай зауважив, що західна зброя, яку вже отримали бійці ЗСУ, працює навіть не на 100, а на 200%. Адже кожного дня наші захисники знищують ворожі склади та командні пункти.

"Є навіть вторинні факти, за якими ми можемо розуміти, що росіяни дійсно бояться збільшення постачання західного озброєння", – додав голова ОВА.

Він зазначив, що раніше думали, що окупанти планують вийти на адміністративні кордони Луганщини та Донеччини, проголосити квазіреспубліки в їхніх межах і вже після цього, якщо вийде, приєднати їх до росії.

Але бачимо, що агітація за приєднання до росії на Луганщині розпочалась вже. Тому можливо вони захочуть нашвидкуруч склепати оці свої фейкові "референдуми" та приєднатись до росії, тому що вони бояться великої кількості зброї та початку контрнаступу,

– розповів Гайдай.

Проте далеко не всі місцеві жителі підтримують окупаційну владу. Голова ОВА зауважив, що йому особливо приємно отримувати повідомлення чи інформацію від тих людей, які дійсно чекають, що на тимчасово окуповані території якомога швидше повернеться українська влада

"І коментарі такі: "А ось наші влучили, чудово" або "Дуже голосно та гучно вчора вночі гупало, клас, це наші працюють". Це хороша інформація, тому що не всі люди чекали окупантів і є багато людей, які не співпрацюють з окупаційною владою і готові допомагати нам", – пояснив Гайдай.

Раніше повідомляли, що окупанти планують провести "референдуми" до 11 вересня. Однак, за словами очільника ОВА, це може трапитися раніше, адже росіяни розуміють, що ЗСУ отримають ще більше західного озброєння.

"Воно дуже чудово працює. Все, що вони там намагаються пропаганду вкидати, що ми от кудись його продаємо, міняємо. Що вони тільки не брехали. Вже якісь чеченці купували в нас за мільйон доларів HIMARS", – зазначив Гайдай.

Голова ОВА підсумував, що російські пропагандисти продовжують вигадувати такі нісенітниці, що "на голову не налазить".

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