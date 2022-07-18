Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. По его словам, небольшая часть области продолжает держаться – оккупанты до сих пор не могут выйти на ее административные границы.

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оккупанты планируют провести "референдум" в Луганской области

Гайдай отметил, что западное оружие, уже полученное бойцами ВСУ, работает даже не на 100, а на 200%. Ведь каждый день наши защитники уничтожают вражеские составы и командные пункты.

"Есть даже вторичные факты, по которым мы можем понимать, что россияне действительно боятся увеличения поставок западного вооружения", – добавил глава ОВА.

Он отметил, что ранее думали, что оккупанты планируют выйти на административные границы Луганщины и Донетчины, провозгласить квазиреспублики в их пределах и уже после этого, если получится, присоединить их к россии.

Но видим, что агитация за присоединение к россии на Луганщине уже началась. Поэтому, возможно, они захотят наскоро склепать свои фейковые "референдумы" и присоединиться к россии, потому что они боятся большого количества оружия и начала контрнаступления,

– рассказал Гайдай.

Однако далеко не все местные жители поддерживают оккупационные власти. Глава ОВА отметил, что ему особенно приятно получать сообщения или информацию от тех людей, которые действительно ожидают, что на временно оккупированные территории как можно скорее вернется украинская власть

"И комментарии такие: "А вот наши попали, прекрасно" или "Очень громко и громко вчера ночью хлопало, класс, это наши работают". Это хорошая информация, потому что не все люди ждали оккупантов и есть много людей, которые не сотрудничают с оккупационными властями и готовы помогать нам", – объяснил Гайдай.

Ранее сообщалось, что оккупанты планируют провести "референдумы" до 11 сентября. Однако, по словам главы ОВА, это может случиться раньше, ведь россияне понимают, что ВСУ получат еще больше западного вооружения.

"Оно очень здорово работает. Все, что они там пытаются пропаганду вбрасывать, что мы вот куда-то его продаем, меняем. Что они только не врали. Уже какие-то чеченцы покупали у нас за миллион долларов HIMARS", – отметил Гайдай.

Глава ОВА подытожил, что российские пропагандисты продолжают придумывать такие чепухи, что "на голову не налезает".

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