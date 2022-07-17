Героическая оборона Луганской области продолжается. Враг, несмотря на большое преимущество в вооружении и человеческом ресурсе, до сих пор не может выполнить свою главную задачу – взятие трассы Лисичанск – Бахмут под свой контроль.

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Как продолжается борьба за Луганскую область

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о том, что нашим героическим ВСУ удается делать невозможное и не давать российским захватчикам полностью оккупировать Луганскую область.

шойгу отчитался карлику о том, что они давно контролируют Луганскую область, но это не так. Да, большинство области в оккупации, но два населенных пункта они пройти не могут, теряя в попытках штурма технику и личный состав,

– рассказал Гайдай.

Поскольку наши мастерские ВСУ нанесли меткие удары по вражеским складам с боеприпасами, россияне начали бросать на штурмы ДРГ, но им крайне редко удается возвращаться из задания. Все попытки кафиров найти слабые места в обороне наших героев проваливаются.

Также ведется активная работа в тылу врага, поэтому с коллаборантами происходят "несчастные случаи", а наши герои получают актуальную информацию о перемещении врага.

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