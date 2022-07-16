Российский правозащитник Марк Фейгин убежден, что реакция властей Великобритании не заставит себя ждать. Об этом он сказал на стриме ютуба 24 канала.

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Я думаю, что Великобритания уже готовит какой-то "ответ". А когда готовишься к этому, об этом не нужно говорить,

– отметил он.

И добавил, что больше не будет предупреждений или угроз. После этого начнутся действия.

Зеркальные методы

"Скажем так, может, кто-то "случайно" умрет. Будь я представителем круга "Кобры" – британского разведсообщества – это мог бы быть родственник кого-то из чиновников, который находится в Лондоне. Зеркальные методы работают всегда", – предположил Фейгин.

Поэтому он не исключал бы, что "ответ" британцев будет серьезным. Поскольку вызов послов или заявления – не действуют.

Полностью интервью с Марком Фейгиным: смотрите видео

Умер пленный россиянами Пол Ури: что известно

Британец Пол Ури, который даже не был военным, попал в плен вместе с другим мужчиной Диланом Хили, когда пытался провести гуманитарную спасательную миссию 25 апреля.

росСМИ говорят, что британец Пол Ури умер 10 июля. Он находился в плену боевиков непризнанной квазиреспублики в Донецкой области.

Российские наемники сообщили, что тот умер якобы из-за "хронических болезней".

Однако вполне вероятно, что оккупанты применяли физическую силу к Полу Ури.

Родители британца не согласны с медицинским заключением террористов. Они считают, что именно россия виновата в смерти их сына.

Реакция Великобритании

После того, как оккупанты заявили о смерти пленного британца Пола Ури, МИД Великобритании вызвал посла россии андрея келина, чтобы выразить беспокойство из-за последних новостей.