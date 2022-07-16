Російський правозахисник Марк Фейгін переконаний, що реакція влади Великої Британії не забариться. Про це він сказав на стрімі ютубу 24 каналу.

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Я думаю, що Велика Британія уже готує якусь "відповідь". А коли готуєшся до цього, про це не потрібно говорити,

– зазначив він.

І додав, що більше не буде попереджень чи погроз. Після цього почнуться дії.

Дзеркальні методи

"Скажемо так, може, хтось "випадково" помре. Якби я був би представником кола "Кобри" – британської розвідспільноти – це міг би бути родич когось із чиновників, який перебуває у Лондоні. Дзеркальні методи працюють завжди", – припустив Фейгін.

Тож він не виключав би, що "відповідь" британців буде серйозною. Оскільки викликання послів чи заяви – не діють.

Повністю інтерв'ю з Марком Фейгіним: дивіться відео

Помер полонений росіянами Пол Урі: що відомо

Британець Пол Урі, який навіть не був військовим, потрапив у полон разом з іншим чоловіком, Діланом Хілі, коли намагався провести гуманітарну рятувальну місію 25 квітня.

росЗМІ кажуть, що британець Пол Урі помер 10 липня. Він перебував у полоні бойовиків невизнаної квазіреспубліки на Донеччині.

Російські найманці кажуть, що той помер нібито через "хронічні хвороби".

Однак цілком ймовірно, що окупанти застосовували фізичну силу до Пола Урі.

Батьки британця не згідні з медичним висновком терористів. Вони вважають, що саме росія винна у смерті їхнього сина.

Реакція Великої Британії

Після того, як окупанти заявили про смерть полоненого британця Пола Урі, МЗС Великої Британії викликало посла росії андрія келіна, щоб висловити занепокоєння через останні новини.