Нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що, за даними ЗМІ, Пол не був військовим. Він працював волонтером в одній з громадських організацій, яка допомагала постраждалим внаслідок війни. Проте росіяни однаково взяли Урі в полон.

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Пропагандисти вже повідомляють про смерть через "хронічні хвороби"

росЗМІ кажуть, що британець Пол Урі помер 10 липня. Він перебував у полоні так званої ДНР. Пропагандисти кажуть, що Пол хворів, але "отримував необхідну медичну допомогу".

Про смерть внаслідок "хронічних хвороб" росЗМІ повідомила "омбудсменка "ДНР". Цілком ймовірно, що окупанти застосовували фізичну силу до Пола Урі. Адже відомо, що умови російського полону вкрай цинічні і жорстокі.

Останні новини українців у полоні росії

12 липня українська розвідка повідомила, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області з російського полону вдалося визволити 5 українців. Серед них є троє цивільних осіб.

Парамедик Юлія Паєвська з позивним "Тайра" розповіла про знущання в російському полоні. Вона розповіла, що зазнала сильних катувань. Українців змушували в камерах співати гімн росії мінімум тричі на день, а іноді навіть до двадцяти разів.

Умови утримування жінок у полоні були дуже важкі. У камері розміром 3х6 метрів були одночасно 22 жінки. Так вони жили 1 – 2 місяці.

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