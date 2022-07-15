Нардеп Алексей Гончаренко сообщил, что, по данным СМИ, Пол не был военным. Он работал волонтером в одной из общественных организаций, которая помогала пострадавшим в результате войны. Однако россияне все равно взяли Ури в плен.

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Пропагандисты уже сообщают о смерти из-за "хронических болезней"

росСМИ говорят, что британец Пол Ури умер 10 июля. Он находился в плену так называемой ДНР. Пропагандисты говорят, что Пол болел, но "получал необходимую медицинскую помощь".

О смерти в результате "хронических болезней" росСМИ сообщила "омбудсменка "ДНР". По всей вероятности, оккупанты применяли физическую силу к Полу Ури. Ведь известно, что условия российского плена крайне циничны и жестоки.

Последние новости украинцев в плену россии

12 июля украинская разведка сообщила, что на временно оккупированных территориях Херсонской области из российского плена удалось освободить 5 украинцев. Среди них трое гражданских лиц.

Парамедик Юлия Паевская с позывным "Тайра" рассказала об издевательствах в российском плену. Она рассказала, что подверглась сильным пыткам. Украинцев заставляли в камерах петь гимн россии минимум трижды в день, а иногда даже до двадцати раз.

Условия содержания женщин в плену были очень тяжелыми. В камере размером 3х6 метров было одновременно 22 женщины. Так они жили 1 – 2 месяца.

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