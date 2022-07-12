Один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение

Об освобождении из плена пятерых украинцев рассказали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Граждане Украины были освобождены в ходе проведенной спецоперации силами спецподразделения ГУР МО.

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Среди освобожденных пленных – военнослужащий ВСУ, бывший сотрудник полиции и три гражданских лица. Сообщается, что один из освобожденных имеет серьезное боевое ранение.

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что все освобожденные находятся на попечении украинских властей и получают должное лечение.

Освобождением пленных занимается Буданов Глава украинской разведки Кирилл Буданов в мае возглавил Координационный штаб в отношении пленных. Буданов сменил на этом посту министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирину Верещук.

В июне Буданов заявлял, что разведке ясно известно о судьбе всех защитников Мариуполя. Буданов отмечал, что обмен пленных будет происходить поэтапно, а не одномоментно.

Отметим, что 29 июня Украина смогла вернуть домой 144 своих защитников и защитниц. Из них 95 – это защитники "Азовстали" и еще 44 – бойцы полка под командованием Дениса Прокопенко.

В то же время следует сказать, что Россия берет в плен не только военных. оккупанты похищают чиновников, ветеранов и простых людей для того, чтобы пополнить обменный фонд.

Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Олег Котенко сообщал, что колл-центр по розыску пропавших без вести зарегистрировал 7 200 человек. По его словам, большинство пропавших украинских военных живы и находятся в плену у российских оккупантов.

28 июня стало известно, что российские захватчики вывезли в неизвестном направлении мэра временно оккупированного Херсона Игоря Колихаева. Херсонского мэра задержали сотрудники росгвардии и фсб. Где находится мэр Херсона – до сих пор неизвестно.

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