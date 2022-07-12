Один зі звільнених має серйозне бойове поранення

Про звільнення з полону п'ятьох українців розповіли в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Громадян України було звільнено під час проведеної спецоперації силами спецпідрозділу ГУР МО.

До речі Портрет путіна у кожній камері, заставляли співати гімн росії, – "Тайра" про знущання в полоні

Серед звільнених полонених – військовослужбовець ЗСУ, колишній співробітник поліції та троє цивільних осіб. Повідомляється, що один зі звільнених має серйозне бойове поранення.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування.

Визволенням полонених займається Буданов Глава української розвідки Кирило Буданов у травні очолив Координаційний штаб щодо полонених. Буданов змінив на цій посаді міністерку з питань реінтеграції окупованих територій Ірину Верещук.

У червні Буданов заявляв, що розвідці чітко відомо про долю усіх захисників Маріуполя. Буданов наголошував, що обмін полонених відбуватиметься поетапно, а не за один раз.

Зауважимо, що 29 червня Україна змогла повернути додому 144 своїх захисників та захисниць. З них 95 – це оборонці "Азовсталі" та ще 44 – бійці полку під командуванням Дениса Прокопенка.

Водночас слід сказати, що росія бере в полон не тільки військових. Окупанти викрадають чиновників, ветеранів і простих людей для того, щоб поповнити обмінний фонд.

Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко повідомляв, що колцентр з розшуку зниклих безвісти зареєстрував 7 200 людей. За його словами, більшість зниклих українських військових живі та перебувають у полоні в російських окупантів.

28 червня стало відомо, що російські загарбники вивезли у невідомому напрямку мера тимчасово окупованого Херсона Ігоря Колихаєва. Херсонського міського голову затримали співробітники росгвардії та фсб. Де перебуває мер Херсона – досі невідомо.

До теми – звільнений прикордонник з "Азовсталі" розповів, як росіяни ставляться до полонених: дивіться відео