Сьогодні, 28 червня, стало відомо про те, що росіяни затримали міського голову тимчасово окупованого Херсона Ігоря Колихаєва. Його повезли в невідомому напрямку.

До теми На Запоріжжі росіяни викрали 54 вантажні вагони з агломераційною рудою

Мера забрали росгвардійці та ФСБ

Стало відомо більше деталей про те,я к все відбувалось. Херсонського міського голову затримали працівники росгвардії та ФСБ.

Це сталося в момент, коли він виходив з авто біля одного з комунальних підприємств. Тут останнім часом працювали члени виконкому.

Радниця міського голови повідомила, що на цьому підприємстві росіяни провели обшук. Вони перерили документи та забрали жорсткі диски з інформацією з комп'ютерів. Мера Ігоря Колихаєва посадили в автобус та повезли у невідомому напрямку.

Випадки викрадення українців росіянами

Про викрадення Колихаєва повідомили сьогодні зранку. Під час російської окупації він не виїжджав з міста. Хоч загарбники "відсторонили" його від роботи, він продовжував робити для містян все, що було під силу. Де він перебуває і що з ним, досі невідомо. З самого початку вторгнення Колихає доносив меседжі, що Херсон, попри все, залишається частиною України. Мешканці міста не хочуть жити в іншій країні. Тоді окупанти ще дозволяли мешканцям виходити на мирні мітинги.

Та це не перший випадок, коли росіяни викрадають українських чиновників. У тимчасово окупованому Енергодарі вони викрадали начальника місцевої пожежної частини Віталія Трояна. Тоді пожежники вийшли на акцію протесту, яку обстріляли. Українська влада просила цього не робити, бо такі дії провокували окупантів і заважали звільненню полоненого. В результаті, у червні Віталія Трояна таки вдалось визволити з російського полону. Він мав повернутись до виконання обов'язків. А на початку війни росіяни ще викрадали мера Мелітополя Івана Федорова. Його також звільнили.

Страждають від російських окупантів й наші спортсмени. Зокрема, повідомляли про те, що у травні в тимчасово окупованому Бердянську викрали майстра спорту з пауерліфтингу Сергія Певнева. Він – чемпіон України та світу з пауерліфтингу, заслужений майстер спорту у цьому виді. А перед цим резонансна ситуація склалась у тимчасово окупованій Новій Каховці. 9 травня росіяни викрали українську арбітриню Ірину Петрову. Її група нетверезих чоловіків із георгіївськими стрічками незаконно забрали у відділок поліції.

Що відомо про викрадення мера Херсона: дивіться відео