Загальна вага викраденої росіянами руди становить 3 тисячі 240 тонн. Про це повідомили в оперативному зведенні за 12 червня.

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Росіяни вкрали понад 3 тисячі тонн руди

В селищі Мала Білозірка Василівського району з території залізорудного комбінату дикуни з росії викрали 54 вантажні вагони з агломераційною рудою, загальною вагою 3240 тонн,

– мовиться в повідомленні.

Також у Малій Білозірці російські варвари вкрали вантажний автомобіль "Камаз". У Пологах злочинці відібрали у місцевого жителя його авто Opel.

Схожий випадок стався і в селищі Михайлівка, де росіяни незаконно забрали Lexus в агрофірми. Проте цього разу окупанти погрожували власникам фізичною розправою, якщо ті чинитимуть опір.

Ситуація на Запоріжжі за добу 12 червня

На південно-східному напрямку суттєвих змін не було. Основні зусилля російські загарбники зосереджували на утриманні раніше захоплених територій, обстрілі позицій українських військ.

Найбільше окупанти зосереджуються в районі Василівки, Оріхова, Гуляйполя та Великої Новосілки Донецької області. На інших межах ЗСУ стримують росіян.

За минулу добу загарбники завдали удару по цивільній інфраструктурі та мирних домогосподарствах Оріхова, Малої Токмачки, Кам'янського та Степногірська. Через атаку руйнувань зазнали близько 16 будинків місцевих жителів та об'єктів інфраструктури.

Окрім того, зафіксовано 27 обстрілів позицій ЗСУ з усіх видів зброї в районі Кам'янського, Гуляйполя, Времівки, Залізничного, Оріхова, Малинівки, Червоного, Новоданилівки, Новосілки, Новополя, Гуляйпільського.

Гуляйполе, Времівку та Новосілку росіяни обстріляли з "Градів", а Залізничне – з "Урагану".

Оборонці Запорізького краю продовжують захищати свою землю, знищуючи живу силу та техніку ворога. Протягом минулої доби вони знищили:

особового складу – 33 особи ліквідували, 36 осіб поранили;

бойових броньованих машин – 3;

мінометів – 2;

реактивних систем залпового вогню "Град" – 1;

безпілотнків "Орлан" – 1;

автомобільної техніки – 66.

Крім того, знищено ворожий склад боєприпасів і взводний опорний пункт противника.

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