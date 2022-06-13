Общий вес похищенной россиянами руды составляет 3240 тонн. Об этом сообщили в оперативной сводке за 12 июня.

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Россияне украли более 3 тысяч тонн руды

В поселке Малая Белозвезда Васильевского района с территории железорудного комбината дикари из россии похитили 54 грузовых вагона с агломерационной рудой, общим весом 3240 тонн,

– говорится в сообщении.

Также в Малой Белозерке российские варвары угнали грузовой автомобиль "Камаз". В Родах преступники отобрали у местного жителя его авто Opel.

Похожий случай произошел и в поселке Михайловка, где россияне незаконно забрали Lexus у агрофирмы. Однако на этот раз кафиры угрожали владельцам физической расправой, если те будут сопротивляться.

Ситуация в Запорожье за сутки 12 июня

На юго-восточном направлении существенных изменений не было. Основные усилия русские захватчики сосредотачивали на содержании ранее захваченных территорий, обстреле позиций украинских войск.

Больше всего кафиры сосредотачиваются в районе Васильевки, Орехова, Гуляйполя и Большой Новоселки Донецкой области. На других границах ВСУ сдерживают россиян.

За минувшие сутки захватчики нанесли удар по гражданской инфраструктуре и мирным домохозяйствам Орехова, Малой Токмачки, Каменского и Степногорска. Из-за атаки разрушений подверглись около 16 домов местных жителей и объектов инфраструктуры.

Кроме того, зафиксировано 27 обстрелов позиций ВСУ по всем видам оружия в районе Каменского, Гуляйполя, Времевки, Железнодорожного, Орехова, Малиновки, Красного, Новоданиловки, Новоселки, Новополя, Гуляйпольского.

Гуляйполе, Времивку и Новоселку россияне обстреляли из "Градов", а Железнодорожное – из "Урагана".

Защитники Запорожского края продолжают защищать свою змелю, уничтожая живую силу и технику врага. За прошедшие сутки они уничтожили:

личного состава – 33 человека ликвидировали, 36 человек ранили;

боевых бронированных машин – 3;

минометов – 2;

реактивных систем залпового огня "Град" – 1;

беспилотников "Орлан" – 1;

автомобильной техники – 66.

Кроме того, уничтожены вражеский состав боеприпасов и взводный опорный пункт противника.

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