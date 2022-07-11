На сегодняшний день известно только о том, что Колыхаева похитили

Похищение Игоря Колыхаева в эфире канала "Рада" прокомментировал временный исполняющий обязанности главы Херсонской областной военной администрации Дмитрий Бутрий, сообщает 24 канал.

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Он заявил, что местонахождение Игоря Колыхаева неизвестно.

На сегодняшний день только одна информация – что его забрали. Где он находится – сегодня неизвестно,

– сказал новый глава Херсонщины.

Из-за исчезновения Колыхаева возникла проблема по начислению зарплат бюджетников, поскольку у городского головы были электронные ключи к соответствующим ресурсам городских властей.

Дмитрий Бутрий сообщил, что проблема не решена до конца, однако есть перспективы ее преодоления.

оккупанты похитили Колыхаева: что известно

россияне систематически похищают украинцев на временно оккупированных территориях. В плен врага попадают бывшие военные, активисты и чиновники, отказавшиеся пойти на сотрудничество с оккупационными властями.

28 июня стало известно, что российские захватчики вывезли в неизвестном направлении мэра Херсона Игоря Колыхаева.

Херсонского мэра задержали работники росгвардии и фсб. Это произошло в момент, когда он выходил из автомобиля возле одного из коммунальных предприятий. Там россияне перерыли документы и забрали жесткие диски с информацией с компьютеров.

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Из плена россиян удалось освободить заместителя председателя Чернобаевского сельсовета Херсонской области Евгения Родионова. Его и голову Чернобаевки Игоря Дударя оккупанты захватили в плен еще 3 мая.

Также в мае захватчики похитили в Херсонской области бывшего депутата облсовета Виктора Помазнюка. Три месяца в плену россиян находился мэр Голой Пристани Александр Бабич. Его удалось освободить в конце июня.

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