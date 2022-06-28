Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он рассказал детали о работе колыхаева во время оккупации Херсона.

Российские военные похитили мэра Херсона Колихаева

По его словам, накануне глава областной военной администрации Геннадий Лагута посоветовал мэру Игорю Колихаеву уехать из города. На что тот возмутился и "порвал связи" с Лагутой .

Сейчас произошедшее (похищение мэра) – это кульминация этого конфликта. Как сказал советник Лагуты Сергей Хлань, это попытка "усидеть на двух стульях",

– говорит активист.

Однако Молчанов отметил, что нет никаких свидетельств о том, что Колыхаев сотрудничал с оккупантами. "Но могу сказать, что Колыхаев, находясь в окружении оккупантов, не мог полноценно управлять городом", – объяснил активист.

Отметим, что советник председателя Херсонского ОВА и депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань написал пост в соцсети "два стула мэра Колихаева".

Он рассказал факты о работе Колихаева во время оккупации:

Из государственного бюджета, из наших налогов Игорем Колыхаевым включались фонтаны, как раз ко дню России, высаживались цветы в оккупированном Херсоне. Создавалась картинка привычной жизни.

Сам Колыхаев писал посты, что он за мир и за Херсон. Таким образом, за несколько месяцев оккупации, пока не нужно было согласование председателя ОВА, потратилось 2/3 годового бюджета города.

И поскольку с 1 июля оккупанты заставляют коммунальные предприятия переходить на рубли, а работников оформлять российские паспорта, "Колыхаев должен определяться – он продолжает работать с становящимися российскими коммунальными предприятиями или отказывается".

По словам Хланя, за 3 дня до "перехода коммунальных предприятий" Игоря Колихаева похитили . Остается только ждать, что будет дальше.

Херсонский активист подтвердил, что все перечисленные в посте факты являются правдой. И колебаев подвергался за это постоянной критике.

Но здесь трудно сказать, это ли приспособление под кафиров, или это его сознательная позиция. Он и раньше был таким поклонником благоустройства в городе. Да, Колыхаев включал фонтаны на день России, хотя он мог организовать техническую невозможность этого перед оккупантами,

– заявил Молчанов.

Однако активист также не понимает, почему Лагута, если Колыхаев не хотел уезжать, не назначил другого председателя Херсонской городской военной администрации.

К слову, у Игоря Колыхаева была четкая проукраинская позиция. Мэр Херсона за несколько часов до штурма города россиянами рассказывал, что горожане готовы встречать незваных гостей . Тогда 1 марта он также отметил, что Херсон выстоит, будет оставаться украинским городом, а его жители не пойдут на сотрудничество с оккупантами.

Уже через неделю Игорь Колыхаев доносил соответствующий месседж до самих захватчиков . Он подчеркивал, что Херсон, уже временно оккупированный на тот момент – часть Украины.

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